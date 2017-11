Leipzig (ots) - Die Empira AG mit Hauptsitz in Zug hat an ihremStandort Leipzig ein neues Büro bezogen. Die neuen Räumlichkeitenbefinden sich im "Trias", einem modernen Büro- und Geschäftshaus amMartin-Luther-Ring in zentraler Innenstadtlage. Florian vanRiesenbeck FRICS, Geschäftsführer für den Bereich Asset Management:"An unserem bisherigen Standort am Thomaskirchhof sind wir zuletzt anKapazitätsgrenzen gestoßen. Mit dem neuen Büro bieten wir unserenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein hochattraktives Arbeitsumfeldund schaffen zugleich die Voraussetzungen für weiteres Wachstum."Das vom Leipziger Architekturbüro Schulz und Schulz entworfeneBüro- und Geschäftshaus gehört zu den markantesten Immobilien derStadt. Aufgrund seiner spitz aufeinander zulaufenden Fassadenerinnert es an das berühmte Flatiron Building in New York.Entsprechend der Nachhaltigkeitsziele von Empira ist das wegweisendeGebäude mit dem Silber-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft fürNachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet. Die offizielle Eröffnung desBüros fand am vergangenen Freitag im Rahmen einer Eröffnungsfeierstatt.Pressekontakt:Deutscher Pressestern®Benno Adelhardtb.adelhardt@public-star.de+49 611 39539-20Original-Content von: EMPIRA, übermittelt durch news aktuell