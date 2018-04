Empfehlungsmarketing 2.0 / Buzzador startet Europa-Expansion mit trnd

München/Stockholm (ots) - Der schwedischenWord-of-Mouth-Spezialist Buzzador startet eine internationaleExpansion und schmiedet hierzu eine strategische Allianz mit trnd.Die TERRITORY-Tochter ist Europas größter Anbieter für Influencer undWord-of-Mouth-Marketing. Ziel der Kooperation ist es, Europas größtesRating- und Review-Netzwerk zu etablieren. Im Zuge dessen erhältBuzzador Zugriff auf die Mitglieder der trnd-Community - das sind 4,5Millionen so genannte Everyday- und Micro-Influencer. Im Gegenzugkann das Münchner Unternehmen die Technologie der Schweden für eigeneKampagnen nutzen.Mit dem Zusammenschluss reagieren die beiden Anbieter auf diestark steigende Nachfrage nach authentischen Kundenbewertungen imWeb. Vor allem für die Suchmaschinen-Optimierung als auch für dentatsächlichen Umsatz werden echte Rezensionen immer wichtiger."Buzzador und uns treibt die gleiche Mission: nämlich den Ausbauauthentischer Kundenkommunikation auf Basis von echtenKundenbewertungen. Rating- und Review-Kampagnen sind hier einwichtiger Bestandteil. Die Wirksamkeit und der steigende Bedarfentsprechender Lösungen bestätigt uns in unserem Kurs", sagt GünterLichtner, Geschäftsführer trnd."Die internationale Expansion ist ein ganz wesentlicher Punkt aufmeiner Agenda als CEO. Mit trnd haben wir hierfür den richtigenstrategischen Partner gefunden. Gemeinsam werden wir das Wachstum indem Markt weiter vorantreiben" sagt Susanne Rooker, CEO und SalesManager bei Buzzador.Über BuzzadorBuzzador ist das führende Netzwerk mit Everyday AuthenticInfluencers in der nordischen Region mit einer Datenbank von mehr als400.000 Mitgliedern, die nutzergenerierte Inhalte (User GeneratedContent, UGC) und Bewertungen für die Produkte ihrer Kundengenerieren.Über TERRITORYTERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, fürUnternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren,diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu belebenund so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da,wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat,der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social-und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter,Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wirnennen das "Content to Results".Pressekontakt:Anh Nguyenpresse@territory.deTELEFON +49 (0) 89 46 | 133 46 -21Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell