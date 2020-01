Empfehlungen des Verkehrsgerichtstags an Gesetzgeber erwartet

GOSLAR (dpa-AFX) - Mit Empfehlungen an den Gesetzgeber geht am Freitag der 58. Deutsche Verkehrsgerichtstag (VGT) in Goslar zu Ende.



Der Experten-Kongress befasst sich in diesem Jahr unter anderem mit den Themen Aggressivität im Straßenverkehr, Ausbildung von Fahranfängern und Bußgeldverfahren für Verkehrssünder. Auch die Rolle von E-Scootern und anderen Elektro-Kleinstfahrzeugen für die künftige Mobilität der Gesellschaft steht auf der Agenda. Weitere Arbeitskreise diskutieren über die Regulierung von Schäden bei Verkehrsunfällen im Ausland und über die sogenannte fiktive Abrechnung von Unfallschäden.

Beim Verkehrsgerichtstag kommen jedes Jahr bis zu 2000 Verkehrsjuristen und Fachleute aus Hochschulen, Automobilclubs, Ministerien, Behörden, Unternehmen und Verbänden zusammen, um über aktuelle Fragen des Straßenverkehrs und des Verkehrsrechts zu erörtern./mbt/DP/he