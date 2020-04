Empfehlungen: Kluge Abwägungen / Kommentar von Bernhard Walker

Freiburg (ots) - Konkret geht es um eine Öffnung, die so ablaufen muss, dass es nicht sprunghaft zu vielen Neu-Infektionen kommt, was wiederum die Behandlung von Covid-19-Schwerkranken in den Kliniken gefährden würde. Beide Ziele zu vereinen, ist leider ungemein schwierig - auch wenn Bund und Länder die Öffnung des Shutdown in kleinen Schritten vollziehen. Es mangelt nämlich an Corona-Tests und auch die App des Robert-Koch-Instituts, die Infektionsketten einfacher nachvollziehbar macht, lässt auf sich warten. Allerdings wird es nur mit viel mehr Tests und Tracking-Apps möglich sein, laufend in Echtzeit festzustellen, wie sich die Epidemie an einem bestimmten Ort entwickelt - was dort also an Lockerungen möglich wäre. Das Leben, wie man es vor Corona kannte, wird wohl noch lange auf sich warten lassen. http://www.mehr.bz/khs86pPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4570278OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell