Emotionserkennung in Echtzeit: Neue Kia-Technologie passt Interieur der Gefühlslage des Fahrers an (FOTO)

Frankfurt (ots) -Auf der Consumer Electronics Show (CES), die am 8. Januar in LasVegas startet, präsentiert Kia ein futuristisches Fahrzeuginterieur.Mit dem interaktiven Konzept "Space of Emotive Driving" richtet derHersteller seinen Blick in eine Zukunft, in der autonomes Fahrenalltäglich ist und es darum geht, das Fahrerlebnis zu intensivieren.Im Zentrum dieses Innenraumkonzepts steht das neue System "Real-timeEmotion Adaptive Driving", kurz R.E.A.D. Kia hat diese weltweit ersteTechnologie ihrer Art auf Basis einer Forschungskooperation mit der"Affective Computing"-Gruppe des Media LAB des MassachusettsInstitute of Technology (MIT) entwickelt.Das System setzt Künstliche Intelligenz (KI) zur Erkennung vonBiosignalen ein. Dadurch kann es die Gefühlslage des Fahrers inEchtzeit analysieren und den Innenraum entsprechend gestalten - umzum Beispiel eine aufmunternde Umgebung zu schaffen, die zu einemfreudigeren Fahrerlebnis beiträgt."Mit dem R.E.A.D.-System führen wir modernsteFahrzeugsteuerungstechnologien mit KI-basierter emotionalerIntelligenz zusammen", sagt Albert Biermann, Präsident undEntwicklungschef von Kia Motors. "Das System ermöglicht einekontinuierliche Kommunikation zwischen Fahrer und Fahrzeug in derwortlosen Sprache der 'emotionalen Empfindungen' und passt dasInterieur dadurch in Echtzeit der Gefühlslage des Fahrers an."Im Rahmen des "Emotive Driving"-Konzepts stellt Kia auf der CESnoch weitere zukunftsweisende Fahrzeug- und Mobilitätstechnologienvor. Detaillierte Informationen dazu wird der Hersteller rechtzeitigvor Messebeginn veröffentlichen.Über Kia MotorsDie Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der ältesteFahrzeughersteller Koreas und der zehntgrößte Automobilherstellerweltweit. Die Marke mit dem Slogan "The Power to Surprise" vertreibtihre Fahrzeuge in 180 Ländern, verfügt weltweit über 14Automobilwerke und beschäftigt mehr als 51.000 Mitarbeiter. KiaMotors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist langjährigerPartner der FIFA, der UEFA und des Tennisturniers Australian Open.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist dieMarke durch Kia Motors Deutschland vertreten. Die 100-prozentigeTochter der Kia Motors Corporation mit Sitz in Frankfurt am Main hatihren Absatz seit 2010 um 75 Prozent gesteigert. 2017 erzielte Kia inDeutschland mit 64.068 Einheiten einen neuen Absatzrekord und einenMarktanteil von 1,9 Prozent. Im Segment der Hybrid- undElektrofahrzeuge lag der Kia-Marktanteil bei rund 7 Prozent.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, dieeuropäische Vertriebs- und Marketingorganisation desAutomobilherstellers, die 30 Märkte betreut. Seit 2008 ist Kia inEuropa kontinuierlich gewachsen und setzte hier 2017 rund 472.000Einheiten ab.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagendie 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß dengültigen Garantiebedingungen).Pressekontakt:Kia Motors Deutschland GmbHSusanne MickanLeiterin UnternehmenskommunikationTheodor-Heuss-Allee 1160486 Frankfurt am MainTel.: +49 69 15 39 20 - 550E-Mail: presse@kia.deOriginal-Content von: Kia Motors Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell