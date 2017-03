Emotionaler, interaktiver, authentischer: Zell am See-Kaprun mit neuem Internetauftritt - BILD

Relaunch mit 29 Sprachen, knapp 61.000 Objekten, 19.000Bildern und Videos: www.zellamsee-kaprun.com wird zuminformativen Portal für alle EndgeräteZell am See-Kaprun (ots) - Die Tourismusdestination Zell amSee-Kaprun geht einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung:Die Region im Salzburger Land präsentiert sich mit einem neuen undauf sämtliche Endgeräte optimierten Online-Auftritt. Für dieinternationalen Besucher ist die Website insgesamt in 29verschiedenen Sprachen abrufbar. Gemeinsam mit der Digital Agenturelements wurde der gesamte Markenauftritt weiter modernisiert.Die Website www.zellamsee-kaprun.com verzeichnete im vergangenenJahr drei Millionen Visits. Für ein noch besseresInformationserlebnis wurde die offizielle Website nach den modernstentechnologischen Standards überholt. "Unsere Destination hat sichdigital weiterentwickelt und punktet mit exzellentem Service aufallen Ebenen. Der Relaunch ist ein weiterer wichtiger Schritt zu nochstärkerer Kundenorientierung", erklärt Patrick Riedlsperger,Verantwortlicher für das Digitale Marketing bei der Zell amSee-Kaprun Tourismus GmbH.Von heute an dürfen sich die Besucher beim Navigieren durch dieneue Online-Welt von Zell am See-Kaprun über die verbesserteBenutzerfreundlichkeit und viele spannende Features freuen:Unterschiedliche Video-Formate und inspirierende Teaser-Boards machenden Besuch der Seite zu einem echten Erlebnis. Das Serviceangebotwurde weiter optimiert, um auf die Wünsche und Fragen derpotentiellen Urlauber noch besser und in Echtzeit reagieren zukönnen. In dem Projekt wurden vom Team von Zell am See-Kaprun 18.904Fotos und Videos, 60.573 Objekte und 995 Dokumente zu einer neuenHomepage konzipiert sowie eine nahtlose Integration derOnline-Buchung aufgebaut: Die voll integrierte Buchungsstrecke derDestination sorgt für ein noch bequemeres und intuitiveres Buchungs-und Informationserlebnis.Mit interaktiven Tourenkarten, Interviews mit den Ski- undBergguides sowie inspirierenden Themenvorschlägen können sich dieGäste bestens auf ihren Urlaub vorbereiten und in Vorfreudeschwelgen. Eine Social Media Wall animiert die Besucher zumMitmachen, Posten und Teilen. Der Facebook-Kanal der Destinationerreicht bereits jetzt wöchentlich bis zu zwei Millionen Menschen.Mit der "Mobile First" Planung der Inhalte garantiert die Websiteeine optimale Darstellung für alle Endgeräte.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Zell am See-Kaprun TourismusMag. Marina LatiniTel. +43 6542 - 770welcome@zellamsee-kaprun.comwww.zellamsee-kaprun.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2931/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Zell am See-Kaprun, übermittelt durch news aktuell