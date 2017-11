Emotionaler Jahresrückblick mit Marc Marshall (FOTO)

Baden-Baden (ots) -"Weihnacht im Herzen - berührende Geschichten aus dem Südwesten"mit Gästen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz / 17.12.17,16:00 Uhr, SWR FernsehenSänger und Entertainer Marc Marshall trifft in der Kulisse des"Deidesheimer Advent" auf Menschen aus Baden-Württemberg undRheinland-Pfalz, die berührende Geschichten und besondere Momente ausihrem Leben erzählen. Mit großer Dankbarkeit und viel Gefühl blickensie auf Begebenheiten dieses Jahres zurück, die sie vermutlich niewieder vergessen werden. "Weihnacht im Herzen - berührendeGeschichten aus dem Südwesten" ist am Sonntag, 17. Dezember 2017, um16 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.Ein Zufluchtsort für Menschen und Hilfe für kranken Hund Tango inStuttgart Marc Marshall begrüßt bei seinem weihnachtlichenJahresrückblick unter anderem Schwester Margret aus derFranziskusstube in Stuttgart. Sie bereitet zusammen mit zweiehrenamtlichen Helfern und zwei Schülerpraktikanten jeden Morgen fürbis zu 40 Wohnungslose oder sozial benachteiligte Menschen dasFrühstück zu und schenkt Kaffee oder Tee aus. Ziel ist nicht nur einvoller Magen, sondern auch, den betroffenen Menschen ein Stück Würdezurückzugeben. Seit fast 30 Jahren engagiert Schwester Magret sichauf ihre unnachahmliche Weise für die Armen. Hilfe benötigt auchFamilienhund Tango der Familie Kürner. Sie adoptierte ihn aus demStuttgarter Tierheim und machte aus dem aggressiven undmisstrauischen Tier einen zutraulichen Schmusehund. Da Tangoplötzlich unter einer starken Epilepsie zu leiden begann und sich dieFamilie die teuren Medikamente nicht leisten konnte, wendete sie sichan Küstenhund e. V.. Der Verein ist sofort aktiv geworden und konntedurch Spendengelder bereits drei weitere dringend benötigteMedikamente für Tango finanzieren.Berührende Geschichte aus Machtolsheim/Laichingen Der zweifacheFamilienvater Jakob Dokter erlitt im August 2016 einen schwerenSchlaganfall und muss seither gepflegt werden. Da Jakob Dokter derAlleinverdiener der Familie war und das neugekaufte Haus noch miteinem hohen Kredit belastet ist, stand die Familie vor den Trümmernihrer Existenz und wusste nicht weiter. Der heutige Anwalt derFamilie, Bernhard Schweizer, erzählt, dass dann "etwas Einmaliges"passierte: Der ganze Freundeskreis der Dokters übernahm denbarrierefreien Umbau des Hauses, sammelt Spendengelder und kümmertsich abwechselnd um die Betreuung von Jakob Dokter und den Kindern.Auch die Gemeinde und Laichingens Bürgermeister Klaus Hofmann setzensich mittlerweile für die Familie ein.Ein Herz für Lukas aus Rüdesheim/NaheIm Alter von sieben Jahren begann der "Lebensmotor" des kleinenLukas zu stottern, zwei Jahre später lag er in der KreuznacherDiakonie sechs Wochen lang im Koma. Der Junge erhielt einenDefibrillator und einen Herzschrittmacher. Als alle die Hoffnunghatten, dass es jetzt endlich bergauf gehen würde, ging es Lukasplötzlich wieder schlechter. Die erschütternde Nachricht: er brauchtein neues Herz. Nach 16 Monaten auf der Intensivstation derkardiologischen Kinderklinik im Universitätsklinikum Heidelberg kamim April dieses Jahres endlich die erlösende Nachricht: EinSpenderherz ist gefunden. Nach dem komplizierten aberglücklicherweise erfolgreichen Eingriff hat Lukas nun mit 13 Jahrenein neues Herz. Mittlerweile verbessert sich sein gesundheitlicherZustand zusehends. Damit Familie Thamm Lukas so oft wie möglich imKrankenhaus besuchen konnte, organisierte die Schulgemeinschaft derAlfred-Delp-Schule ein Benefizspiel für Lukas und sammelte Spenden.Leben, Lachen, Abschied nehmen - Kinderhospiz Sterntaler inMannheim Dudenhofen Familie Weinheimer hat Anfang dieses Jahres ihrenSohn Simon verabschiedet. Für sie war und ist diese Einrichtung, mitder sie auch heute noch eng verbunden ist, ein Geschenk in ihrerSituation. Auch für Linnford Nnoli, Pressesprecher und Leiter derÖffentlichkeitsarbeit des Kinderhospizes Sterntaler in MannheimDudenhofen, ist dieser Ort nicht nur ein Arbeitsplatz. Er istvielmehr ein Lebensort, ein Ort der Ruhe und der Kraft, den dieFamilien mit ihren kranken Kindern immer wieder aufsuchen können, umfür den langen Weg der Pflege und Begleitung gestärkt zu sein. VomSäugling bis hin zum pubertierenden Teenager - hier wird gelebt,gestärkt, gelacht und Abschied genommen. Betreuer aus Heilpädagogen,Sozialpädagogen und ehrenamtliche Familienbegleiter versuchen dieSorgen der Familienmitglieder aufzufangen. Ausgewählte Theaterstücke,Klettern, Märchenstunden, gemeinsames Toben, Reden, Spielen undLachen unterstützen die Kinder in der Betrachtung der eigenenGeschichte und bieten eine kleine Auszeit mit Gleichgesinnten.Sendung:"Weihnacht im Herzen - berührende Geschichten aus dem Südwesten",17. Dezember 2017, 16 Uhr, SWR FernsehenFotos unter www.ard-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell