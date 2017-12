Emnid: Union steigt zum Jahresende in der Wählergunst

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Unionsparteien steigen zum Jahresende wieder in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, kommen CDU/CSU auf 33 Prozent, ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Auch die Linke kann sich um einen Zähler verbessern und erreicht 10 Prozent.

Die SPD verliert dagegen an Zustimmung. Im letzten Sonntagstrend des Jahres 2017 erreichen die Sozialdemokraten noch 21 Prozent (Minus 1). Auch die AfD verliert einen Zähler und kommt auf 12 Prozent. Die Grünen liegen unverändert bei 11 Prozent, die FDP erreicht erneut 8 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen wie in der Vorwoche 5 Prozent. Für den letzten Sonntagstrend im Jahr 2017 hat Emnid zwischen dem 14. und 20. Dezember genau 1.861 Personen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?" Die Auswahl der Befragten sei "repräsentativ", teilte das Institut mit.

