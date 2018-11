Emnid: Union steigt auf 25 Prozent - SPD auf Allzeit-Tief

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem angekündigten Rückzug von Bundeskanzlerin Angela Merkel als CDU-Vorsitzende ist die Union im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, leicht gestiegen. 25 Prozent würden derzeit CDU oder CSU wählen, ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Auf ein neues Allzeit-Tief von 14 Prozent stürzt dagegen die SPD.

Sie verliert zur Vorwoche einen Prozentpunkt. Profitieren können dagegen erneut die Grünen, die einen weiteren Prozentpunkt zulegen und mit jetzt 21 Prozent klar auf Platz 2 stehen. Das ist in der Emnid-Erhebung der höchste Wert für die Grünen seit mehr als sieben Jahren. Die AfD kommt auf 15 Prozent (minus 1). Die Linke erreicht erneut 10 Prozent, die FDP verliert einen Punkt auf jetzt 9 Prozent. Auf sonstige Parteien entfallen 6 Prozent, plus 1 zur Vorwoche. Für den Sonntagstrend hatte Emnid zwischen dem 25. Oktober und dem 31. Oktober insgesamt 1.815 Personen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

