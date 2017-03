Emnid: Union in der Wählergunst wieder knapp vor SPD

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Union liegt in der Wählergunst wieder knapp vor der SPD. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die Zeitung "Bild am Sonntag" erhebt, verbessern sich CDU/CSU gegenüber der Vorwoche um einen Zähler und erreichen nun 33 Prozent. Die SPD liegt wie in der Vorwoche bei 32 Prozent.

Die AfD bleibt drittstärkste Partei mit zehn Prozent (Plus eins). Dahinter folgen gegenüber der Vorwoche unverändert Linke (acht Prozent) und Grüne (sieben Prozent). Die FDP verliert einen Zähler und erreicht sechs Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen vier Prozent (Minus eins). Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 23. Februar und dem 01. März 1403 Personen befragt. Nach Angaben des Instituts soll die Auswahl der Befragten repräsentativ sein.

