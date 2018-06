Emnid Umfrage zeigt: Große Mehrheit der Bevölkerung befürwortet Undercover-Recherchen durch Tierschutzorganisationen und stärkere Tierschutzkontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben

Berlin (ots) - Über 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschlandbefürworten die Anfertigung von Undercover-Aufnahmen inlandwirtschaftlichen Betrieben, um damit Tierleid und Missständeaufzudecken. Dies zeigen die Ergebnisse einer repräsentativenEmnid-Umfrage, die von den Tierrechtsorganisationen DeutschesTierschutzbüro, PETA, Animal Equality, Tierretter.de, Soko Tierschutzund ARIWA in Auftrag gegeben und letzte Woche durchgeführt wurde. DieUmfrage ergab, dass sich der Großteil der Gesellschaft Deutschlands(85,3%) für stärkere Kontrollen in landwirtschaftlichen Betriebenausspricht. Außerdem halten 82% der Befragten die heimlicheErstellung und anschließende Verbreitung von Bildmaterial zurAufdeckung von Tierleid und Missständen für gerechtfertigt. DieErgebnisse stehen in starkem Kontrast zu aktuellen Äußerungen von CDUund FDP. Diese fordern eine härtere Bestrafung von Aktivisten, diefür Undercover-Aufnahmen heimlich landwirtschaftliche Betriebebetreten, auch wenn erst dadurch tierquälerische Zustände aufgedecktwerden. Außerdem wollen sie Organisationen, die entsprechendesFilmmaterial veröffentlichen, die Gemeinnützigkeit entziehen. Damitstellen sie sich gegen die Mehrheit der Wählerschaft.Im Gegensatz zur deutschen Bevölkerung und im Kontrast zu immerwieder veröffentlichten Fällen, sehen CDU und FDP die Arbeit desStaates bei Kontrollen in Bezug auf Tierschutz als ausreichend an undverschließen die Augen vor der Realität. "Die Ergebnisse der Umfragezeigen, wie weit die Forderungen mancher Politiker, allen voran derFDP-Fraktion und der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner,am Willen der Bevölkerung vorbeigehen. Immer wieder zeigen neueFälle, dass die behördlichen Tierschutzkontrollen nicht wirksam sind.Dass nun das Aufdecken von Missständen durch Tierrechtsorganisationengezielt bekämpft werden soll, ist ein Skandal und deckt sich nichtmit der Überzeugung der deutschen Bevölkerung", so die Vertreter dersechs Verbände.In dieser Woche soll im Bundestag über einen Antrag derFDP-Fraktion beraten werden, wonach Tierschutzorganisationen dieGemeinnützigkeit zu entziehen sei, wenn diese zum Beispiel heimlicherstelltes Filmmaterial einsetzen, um Tierleid und Missständeaufzudecken. Auch Niedersachsens Landwirtschaftsministerin BarbaraOtte-Kinast (CDU) und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner(CDU) profilierten sich mit ähnlichen Aussagen und forderten harteStrafen für das heimliche Filmen in landwirtschaftlichen Betriebendurch Aktivisten.Auch aus rechtlicher Sicht sind die Forderungen von CDU und FDPunhaltbar. Anders als behauptet, erfüllt das heimliche Filmen vonVideos in landwirtschaftlichen Betrieben nicht den Straftatbestandeines Einbruchs, sondern stellt, wenn überhaupt, einenHausfriedensbruch dar. Zusätzlich wurden erst kürzlichrichtungsweisende Urteile des Bundesgerichtshofs (BGH, Urt. v.10.04.2018, Az. VI ZR 396/16) und des Oberlandesgerichts Naumburg(BGH, Urt. v. 10.04.2018, Az. VI ZR 396/16) zu Gunsten vonTierrechtsaktivisten gefällt. Beide Gerichte sprachen sich für dieErstellung und Verbreitung der Bilder aus. Damit zeigt sich, dass diepopulistischen Äußerungen der Parteien nicht nur der Überzeugung desGroßteils der Bevölkerung widersprechen, sondern sogar mit deraktuellen Rechtsprechung brechen. Vielmehr scheinen die Forderungenvon FDP und CDU vor allem die Landwirtschaft und Nutztierindustrievor rechtlichen Konsequenzen schützen zu wollen. Aktuell und in derVergangenheit gab es immer wieder Fälle von gesetzeswidrigenZuständen und Tierquälerei in deutschen Anlagen. Trotz gesetzlicherRegelungen und Kontrollen kamen und kommen diese jedoch selten zurAnzeige. Oftmals wurden verantwortliche Kontrollstellen und Ämtererst nach der Veröffentlichung von Undercover-Recherchen tätig.Die detaillierten Umfrageergebnisse erhalten Sie gerne aufAnfrage.Pressekontakt:Fabian Steinecke, Deutsches Tierschutzbüro,fabian.steinecke@tierschutzbuero.de; Tel.: 030-2700496-11Dr. Edmund Haferbeck, PETA, edmundh@peta.de; Tel.: 0711-860591-828Dr. Sandra Franz, Animal Rights Watch (ARIWA), presse@ariwa.org;Tel.: 01577-6633353Dr. Katharina Weiss, Animal Equality, KatharinaW@animalequality.de;Tel.: 030-92142075Patrick Sabatkiewicz, tierretter.de, patrick@tierretter.de ; Tel.:0251-59083284Friedrich Mülln, SOKO Tierschutz, info@soko-tierschutz.orgOriginal-Content von: Deutsches Tierschutzbüro e.V., übermittelt durch news aktuell