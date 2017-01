Emnid-Umfrage: Union sinkt erneut in der Wählergunst

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Union verliert weiter in der Wählergunst: Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, büßen CDU/CSU gegenüber der Vorwoche erneut einen Zähler ein. Die Union erreicht jetzt 36 Prozent, die SPD wie in der Vorwoche 21 Prozent. Die Linke legt einen Prozentpunkt auf elf Prozent zu.

Einen Zähler abgeben müssen die Grünen: Sie kommen nun nur noch auf neun Prozent. Die FDP erreicht erneut sechs Prozent, die AfD kommt wie in der Vorwoche auf zwölf Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen fünf Prozent (plus 1).

Foto: über dts Nachrichtenagentur