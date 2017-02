Emnid-Umfrage: Mehrheit der Deutschen lehnt Trumps Einreisedekret ab

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die überwiegende Mehrheit der Deutschen lehnt das Dekret von US-Präsident Donald Trump ab, in dem er den Bürgern sieben überwiegend muslimischer Staaten die Einreise in die USA verbietet. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für das Nachrichtenmagazin "Focus". Demnach sprechen sich 82 Prozent der Bundesbürger gegen das Dekret aus, zwölf Prozent finden es richtig.

Lediglich in der Anhängerschaft der AfD befürwortet eine Mehrheit von 59 Prozent das Einreiseverbot. Emnid fragte am 31. Januar und 1. Februar 2017 insgesamt 1.006 Personen: "US-Präsident Donald Trump hat ein generelles Einreiseverbot in die USA für Personen aus verschiedenen muslimischen Ländern und für muslimische Flüchtlinge verfügt - finden Sie das richtig oder falsch?"

Foto: über dts Nachrichtenagentur