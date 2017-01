Berlin (ots) - Die Verbraucherorganisation foodwatch und dieTierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT) habenBundesagrarminister Christian Schmidt aufgefordert, seine Pläne fürein freiwilliges Tierwohl-Siegel aufzugeben. Es sei "nicht geeignet",um mehr Tierschutz durchzusetzen, "weil davon immer nur ein mehr oderweniger kleiner Teil der Tiere profitieren kann und dieproblemverursachenden Marktmechanismen weiterhin für die großeMehrzahl der Tiere ungebremst wirksam bleiben", heißt es in einer amMittwoch in Berlin vorgestellten gemeinsamen Stellungnahme desTVT-Vorsitzenden Prof. Dr. Thomas Blaha und des stellvertretendenfoodwatch-Geschäftsführer und Veterinärmediziners MatthiasWolfschmidt.- 85 Prozent der Bürger fordern verbindliche Tierschutz-Vorgabenfür alle Nutztiere- Freiwilliges "Tierwohl"-Siegel käme nur einem geringen Teil derTiere zugute- Prof. Blaha und foodwatch kritisieren eklatante Missstände beiTiergesundheit- foodwatch präsentiert Gegenentwurf zu Tierwohl-Siegel vonMinister Christian SchmidtDer Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik des Ministeriumserwartet für Produkte mit dem Tierwohl-Siegel einen Marktanteil vongerade einmal 20 Prozent - damit würde die Bundesregierung sichoffiziell von dem Anspruch verabschieden, eine tiergerechte Haltungfür alle statt nur für einige Nutztiere durchzusetzen. ".Es ist nichtakzeptabel, wenn die Bundesregierung weiterhin vermeidbareKrankheiten, Schmerzen und Leiden für 80 Prozent der Nutztiereduldet", erklärte Matthias Wolfschmidt. "Ein freiwilliges Siegel isteine Scheinlösung, die den allermeisten Tieren schadet, denVerbrauchern eine vergiftete Wahl aufbürdet und die Landwirteunvermindert einem ruinösen Preiswettbewerb aussetzt." Eine echteAuseinandersetzung darüber, wie Tierschutz für alle Nutztiere stattnur für einzelne erreicht werden kann, werde dadurch verhindert.Eine aktuelle Repräsentativbefragung von TNS Emnid zeigt: Aucheine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hält ein freiwilligesSiegel für den falschen Weg. Nach dem richtigen Ansatz für mehrTierschutz gefragt, stimmten 80 Prozent der Befragten der Aussage zu:"Mehr Tierschutz sollte für die Tierhalter verbindlich vorgegebenwerden, damit alle Nutztiere tiergerecht und gesund gehalten werden".Gerade einmal 16 Prozent bevorzugten den Weg der Bundesregierung, esden Tierhaltern selbst zu überlassen, ob sie ihre Tiere besserhalten, und gute Haltungsbedingungen entsprechend zu kennzeichnen.Auch Prof. Dr. Thomas Blaha, emeritierter Professor an derTierärztlichen Hochschule Hannover und Vorsitzender der TierärztlicheVereinigung für Tierschutz (TVT) hält einen freiwilligen Ansatz fürinakzeptabel: "Aus ethischen Gründen ist Tierschutz unteilbar, dieLebensbedingungen aller Tiere sollten gleichermaßen gut sein,unabhängig vom Preis der von ihnen gewonnenen Lebensmittel. Das istauch bei der Lebensmittelsicherheit so, denn Lebensmittel müssen auchgleichermaßen sicher für die Gesundheit des Menschen sein, egal obsie teuer oder billig sind."Noch eindeutiger fällt das Umfrageergebnis aus, wenn nach derRolle des Staates gefragt wird. 85 Prozent der Befragten fordernverbindliche Kriterien für die Tiergesundheit in allenNutztierbetrieben. Bisher macht die Politik vor allem formale, häufigungenügende Vorgaben für Stallgrößen und -ausgestaltung, Vollständigignoriert werden von ihr jedoch die massiven Zahlen vermeidbarerhaltungsbedingter Krankheiten, unter denen Nutztieren in allenBetriebsformen, ob klein oder groß, bei konventionell oder ökologischwirtschaftend, leiden müssen. 92 Prozent der Bürgerinnen und Bürgerverlangen von der Bundesregierung, in den kommenden Jahren einemöglichst tiergerechte und gesunde Haltung nicht nur für einige,sondern für alle Nutztiere durchzusetzen.In einem Gutachten von 2015 geht der Wissenschaftliche Beirat desBundeslandwirtschaftsministers davon aus, dass mithilfe einesstaatlichen Siegels für "Fleisch aus besonders tierwohlorientierterHaltung" ein "Marktpotenzial" von gerade einmal 20 Prozent bestehe.Matthias Wolfschmidt von foodwatch verwies darauf, dass Artikel 20 ades Grundgesetzes die Bundesregierung dazu verpflichte, einenmöglichst weitreichenden Tierschutz für alle Nutztiere durchzusetzen.Minister Christian Schmidt könne nicht erklären, weshalb er den inder Verfassung garantierten Schutz für jedes einzelne TierAbermillionen von Nutztieren vorenthalten wolle.Bei einer Pressekonferenz in Berlin stellte foodwatch am Mittwocheinen Gegenentwurf zu dem geplanten staatlichen Tierwohl-Siegel vor."Tierleid - staatlich geduldet" steht schwarz auf rotem Grund. Dasrunde Label solle anstelle des freiwilligen Tierwohl-Siegelsverpflichtend auf jenen 80 Prozent der Tierprodukte abgebildetwerden, bei denen Minister Schmidt in Kauf nehmen möchte, dass dieTiere nicht "tierwohlorientiert" gehalten würden - damit würde dieandauernde Supermarkt-Illusion über Lebensmittel, die angeblichallesamt von ordentlich und gesund gehaltenen Tieren stammten,beendet.TVT und foodwatch forderten tierschutzgerechte Haltungsbedingungenfür alle Nutztiere. Der erste Schritt müsse die Erfassung desTiergesundheitsstatus in allen Betrieben sein, um, orientiert an denbesten Betrieben, Zielvorgaben für die Tiergesundheit abzuleiten.Andere Faktoren wie Besatzdichte, Stallbau, Auslauf, Transport oderSchlachtung müssten flächendeckend in den nächsten zehn bis 15 Jahrenverbessert und EU-weit durchgesetzt werden. Die Bundesregierung müssesicherstellen, dass Europas Nutztierhalter für ein nachweislichhohes Niveau an Tierschutz und Tiergesundheit angemessen entlohntwerden. Prof. Dr. Thomas Blaha: "Alle Landwirte müssen für dienachweisliche Erzeugung tiergerechter Produkte angemessen vergütetwerden. Und die Kosten hierfür sind von denjenigen zu tragen, dietierische Produkte nachfragen."Für die Umfrage hat TNS Emnid im Auftrag von foodwatch hatte TNSEmnid am 12. und 13. Januar 2017 insgesamt 1.004 Bürgerinnen undBürger bevölkerungsrepräsentativ befragt.Link:E-Mail-Aktion für eine Tierhaltungswende: www.tierhaltungswende.deQuellen und weiterführende Informationen:- Gemeinsame Stellungnahme von TVT und foodwatch:http://tinyurl.com/Blaha-Wolfschmidt- Emnid-Umfrage zum Tierschutz:http://tinyurl.com/Umfrage-Tiergesundheit- Ausgewählte Studien zur Tiergesundheit:http://tinyurl.com/Studien-Tiergesundheit- Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim BMEL:www.tinyurl.com/ztc8hwnRedaktionelle Hinweise:- Bildmaterial zum foodwatch-Siegel sowie Grafiken zur Umfrage zumDownload: www.tierhaltung-downloads.foodwatch.de- Biographie Prof. Dr. Thomas Blaha:http://tinyurl.com/CV-Prof-Blaha- Kurzbeschreibung Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz:http://tinyurl.com/Kurzinfo-TVTPressekontakt:foodwatch e.V.Sylvie Ahrens-UrbanekE-Mail: presse@foodwatch.deTel.: +49 (0)30 / 24 04 76 - 2 90Original-Content von: foodwatch e.V., übermittelt durch news aktuell