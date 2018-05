Emnid: SPD nur noch halb so stark wie die Union

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD hat laut Emnid nur noch halb so viel Zustimmung wie die Union. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, sinkt die SPD um einen Punkt auf 17 Prozent. Dagegen können CDU und CSU zusammen um zwei Zähler zulegen und sind mit 34 Prozent nun exakt doppelt so stark wie die SPD.

Drittstärkste Kraft ist erneut die AfD mit unverändert 14 Prozent. Die Grünen erreichen erneut 12 Prozent. Die Linke verliert einen Punkt und fällt auf 10 Prozent. Auch die FDP gibt nach und kommt nur noch auf 8 Prozent (Minus 1). Auf die sonstigen Parteien entfallen 5 Prozent (Plus 1). Für den Sonntagstrend hatte Emnid zwischen dem 26. April bis 02. Mai genau 1.507 Personen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

Foto: über dts Nachrichtenagentur