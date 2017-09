Emnid: SPD holt vor TV-Duell leicht auf

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD holt vor dem TV-Duell am Sonntagabend in Umfragen leicht auf. Im sogenannten "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, steigt sie auf 24 Prozent (Plus 1). Die Union liegt wie in der Vorwoche bei 38 Prozent.

Drittstärkste Kraft wäre die Linke mit 9 Prozent. FDP (Minus 1), Grüne (Plus 1) und AfD erreichen jeweils 8 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen 5 Prozent (Minus 1). Bei der Kanzlerfrage liegt Bundeskanzlerin Angela Merkel klar vor ihrem Herausforderer Martin Schulz. Könnte der Bundeskanzler direkt gewählt werden, würden sich 50 Prozent für Merkel entscheiden, 25 Prozent für Schulz. 16 Prozent würden keinen der beiden wählen (weiß nicht / keine Angabe: 9 Prozent). Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 24. und 30. August 1.889 Personen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?" Für die Umfrage hat Emnid am 31. August genau 500 Personen befragt. Fragen: "Angenommen, Sie könnten den Bundeskanzler direkt wählen und hätten die Wahl zwischen Angela Merkel und Martin Schulz. Für wen würden Sie sich entscheiden?" Die Auswahl der Befragten sei "repräsentativ", teilte das Institut mit.

Foto: über dts Nachrichtenagentur