Emnid: SPD gewinnt dazu, Grüne fallen auf 7 Prozent

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, können die Sozialdemokraten im Vergleich zur Vorwoche um einen Zähler auf 24 Prozent zulegen und den Rückstand auf die Union damit leicht verkürzen. CDU/CSU kommen zum sechsten Mal in Folge auf 38 Prozent. Die Grünen rutschen um einen Zähler auf 7 Prozent ab, kämen derzeit nur auf den sechsten Platz - nach der Linken (unverändert 10 Prozent) sowie FDP und AfD, die beide wie in der Vorwoche bei 8 Prozent liegen.

Die sonstigen Parteien kämen zusammen erneut auf 5 Prozent. Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 3. und dem 9. August 2017 insgesamt 1.886 Personen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?" Die Auswahl der Befragten sei "repräsentativ", teilte das Institut mit.

