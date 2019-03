Emnid: GroKo hätte wieder Mehrheit

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Große Koalition hat in der von Emnid gemessenen Wählergunst wieder eine Mehrheit. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, bleibt die CDU stabil bei 31 Prozent, die SPD legt einen Prozentpunkt zu und landet bei 17 Prozent. Die sonstigen Parteien würden 5 Prozent wählen, so dass die gemeinsamen 48 Prozent der Regierungsparteien wieder für eine Mehrheit im Bundestag reichen würden.

Ebenfalls einen Prozentpunkt zugelegt hat die AfD, sie kommt nun auf 14 Prozent. Die Grünen bleiben stabil bei 17 Prozent, die Linke verliert einen Punkt und erreicht 8 Prozent. Die FDP würden 8 Prozent der Befragten wählen, das entspricht dem Ergebnis der Vorwoche. Befragt wurden 1.518 Menschen im Zeitraum vom 14. bis zum 20. März 2019. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

Foto: über dts Nachrichtenagentur