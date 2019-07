Köln (ots) -Die WDR-Koproduktion "Im Schatten der Netzwelt - The Cleaners" istfür den News & Documentary Emmy Award in der Kategorie "OutstandingScience and Technology Documentary" nominiert.Die Filmemacher Moritz Riesewieck und Hans Block enthüllen in ihremDebütfilm die Schattenseiten der sozialen Medien und der mächtigenKonzerne, die dahinterstehen. Der Dokumentarfilm erzählt, wie sozialeNetzwerke Fake News und Hass verbreiten und wie Löschvorgänge zurOnline-Zensur führen können.Dabei deckt "The Cleaners" eine Schattenindustrie digitaler Zensur inManila auf, dem weltweit größten Standort für Content-Moderation.Dort löschen Zehntausende Menschen in Zehn-Stunden-Schichten imAuftrag der großen Silicon-Valley-Konzerne belastende Fotos undVideos von Facebook, YouTube, Twitter & Co. Komplexe Entscheidungenüber Zensur und Sichtbarkeit von Inhalten werden an dieContent-Moderatoren abgegeben. Die Kriterien und Vorgaben, nach denensie arbeiten, sind eines der am besten geschützten Geheimnisse desSilicon Valley."Im Schatten der Netzwelt - The Cleaners" ist eine Koproduktion dergebrueder beetz filmproduktion mit dem WDR (Federführer), NDR und rbbin Zusammenarbeit mit ARTE und zahlreichen anderen internationalenPartnern. Der Film feierte seine Weltpremiere beim Sundance FilmFestival 2018 und wurde unter anderem beim Filmfestival in Moskau alsbester Dokumentarfilm sowie mit dem Prix Europa und einem GrimmePreis ausgezeichnet. Zu sehen war der Film auch im Ersten, bei Arte,in der ARD-Mediathek sowie im WDR Fernsehen.Der News & Documentary Emmy Award wird am 24. September 2019 in NewYork vergeben.Weitere Informationen unterhttps://emmyonline.tv/https://presse.wdr.de/plounge/tv/wdr_fernsehen/2019/01/20190116_cleaners.htmlFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Kathrin HofWDR KommunikationTelefon 0221 220 7125kathrin.hof@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell