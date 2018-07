Hamburg (ots) - "National Bird - Amerikas Drohnenkrieger" vonSonia Kennebeck ist für den Emmy in der Kategorie "OutstandingCurrent Affairs Documentary" nominiert worden. Der National EmmyAward gilt als der bedeutendste Fernsehpreis der USA und ist auchinternational eine besonders begehrte Auszeichnung. Sie wird von derNational Academy of Television Arts and Sciences vergeben. In demDokumentarfilm kommen Menschen zu Wort, die das Schweigen über eineder umstrittensten militärischen Maßnahmen jüngster Zeit brechen. Siesprechen über den weitgehend geheimen Drohnenkrieg der USA.NDR Intendant Lutz Marmor: "Gratulation an Sonia Kennebeck und dasgesamte Team. Schon die Nominierung für den Emmy ist eine großeAuszeichnung. 'National Bird' ist ein sehr eindrucksvoller Film überein wichtiges Thema."Im Zentrum des Films stehen drei Kriegsveteranen der US Air Force,die in unterschiedlichen Funktionen selbst am Drohnenkrieg beteiligtwaren. Ihre Mitschuld an der Tötung Unbekannter - und möglicherweiseUnschuldiger - an weit entfernten Kriegsschauplätzen lässt sie nichtzur Ruhe kommen. Im Verlauf des Films nehmen ihre Geschichtendramatische Wendungen. So fährt eine Protagonistin selbst nachAfghanistan, wo sie mit einem grauenhaften Vorfall und dessen Opfernkonfrontiert wird.Unter größter Geheimhaltung drehte Sonia Kennebeck mit KameramannTorsten Lapp den Film, in dem erstmals Whistleblower überEinzelheiten des US-Drohnenprogramms sprechen. Das Erste zeigte denFilm am 4. April 2018.Sonia Kennebeck wuchs in Hamburg auf. Nach ihrem Studium inLüneburg und in Washington DC arbeitete sie als Filmemacherin fürNDR, ARD und CNN. Im ARD Studio Washington arbeitete sie alsProducerin und absolvierte anschließend ein Volontariat beim NDR. DiePreisverleihung findet am 1. Oktober 2018 im Lincoln Center in NewYork statt."National Bird - Amerikas Drohnenkrieger" ist eine Koproduktiondes NDR mit ITVS Independent Lens. Redaktion haben Barbara Biemannund Alexander von Sallwitz.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf Pleßmannpresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell