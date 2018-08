Emmi wächst im ersten Semester moderat – Umfeld in der Schweiz bleibt schwierig

Luzern (awp) - Die Milchverarbeiterin Emmi hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018 beim Umsatz und beim Gewinn zugelegt. Letzterer wurde von zwei Devestitionen positiv beeinflusst, nahm aber auch ohne diese Effekte zu. Die Prognosen für das Gesamtjahr werden in etwa bestätigt, wobei diejenige für das Wachstum in Europa leicht angehoben wurde.

Der Umsatz legte um 4,7 Prozent auf knapp ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten