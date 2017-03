Emmi erfüllt die Erwartungen!

Liebe Leser,

Emmi meldete einen Jahresumsatz im Rahmen unserer Erwartungen. Während die Schweiz schwächelte, ging es in den Divisionen Americas und Europa kräftig nach oben. Getrieben von der starken Nachfrage nach Frischeprodukten wuchs die Division Americas um 8,5% auf 865,6 Mio SFr. Die niedrigen Milchpreise verhinderten ein noch besseres Abschneiden. Die Division Europa überzeugte mit einem Umsatzwachstum von 6,5% auf 519 Mio SFr. Wachstumstreiber waren Frischkäse sowie Pulver/Konzentrate.

Auch langfristig wird ein profitables Wachstum erwartet

In der Schweiz belasteten dagegen der hohe Importdruck sowie der anhaltend starke Einkaufstourismus die Umsatzentwicklung. Zur Ergebnisentwicklung wird sich das Management am 22. März äußern. Die bisherigen Prognosen eines operativen Ergebnisses von 185 bis 195 Mio SFr sowie eine Nettogewinnmarge von gut 3,5% wurden aber bestätigt. Im laufenden Jahr dürfte sich das Wachstum wieder beschleunigen. Zum einen hat sich der Milchpreis wieder etwas erholt, zum anderen setzt Emmi seine Expansion in wachstumsund margenstarke Nischenmärkte fort.

Zuletzt hat Emmi zwei weitere Ziegenmilchverarbeiter in Spanien und den USA sowie einen italienischen Dessert-Hersteller mit einem Gesamtumsatz von umgerechnet rund 65 Mio SFr übernommen. Auch langfristig erwarten wir profitables Wachstum. Denn mit der steigenden Weltbevölkerung nimmt auch der Nahrungsmittelverbrauch kontinuierlich zu. Zudem können sich immer mehr Menschen hochwertige Lebensmittel leisten.

