Emmanuel TV gewinnt ein internationales Publikum für sich und erreicht mehr als 1 Mio. Abonnenten auf YouTube

Lagos, Nigeria (ots/PRNewswire) -Der christliche Fernsehsender erreicht mit 1 Million Abonnentenfür seinen YouTube-Kanal einen wichtigen MeilensteinDer globale christliche Fernsehsender Emmanuel TV hat mit seinemYouTube-Kanal einen Abonnentenstamm von mehr als 1 Million Menschenerreicht. Er ist mit mehr als 387 Millionen Aufrufen dermeistgesehene, nicht ausschließlich auf Musik ausgerichtetechristliche Kanal der Plattform.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/775479/Emmanuel_TV.jpg )Emmanuel TV wird von Menschen aus aller Welt gesehen, von derKaribik bis hin zum Südpazifik. Der Sender konnte ein vielschichtigesPublikum in Afrika, Asien, Australien, Europa sowie Nord- undSüdamerika für sich gewinnen. Es werden Sendungen auf Englisch,Französisch, Spanisch und Portugiesisch ausgestrahlt. Für jede dieserSprachen gibt es einen eigenen YouTube-Kanal mit umfangreichenZuschauerzahlen, die sich auf insgesamt 1,4 Millionen Abonnenten undmehr als 500 Millionen Aufrufe belaufen.Der globale christliche Kanal betreibt einen aufstrebendenStreaming-Dienst, der über Satellit sowie online verfügbar ist.Emmanuel TV ist für die Sonntagsmesse bekannt, die jede Woche livevon seinem Hauptsitz aus übertragen wird. Es werden jedoch zahlreicheweitere christliche Sendungen ausgestrahlt, darunter: Standard forLife, Prayer for Viewers, World Prophecies, Changing LivesInterviews, Christian Cartoon Series for Children, Musical Renditionsfrom Emmanuel TV Singers und viele weitere. Zudem zeichnet EmmanuelTV Dokumentarfilme zu vielen verschiedenen gesellschaftlichenProblematiken auf und strahlt sie aus. Hierzu gehören Themen wieMigration und Deportation, Arbeitslosigkeit und Bildung, im Auslandfestsitzende Menschen, die in ihr Heimatland zurückkehren möchten,und Lebensgeschichten von aus Libyen abgeschobenen Nigerianern.Neben der Ausstrahlung von Fernsehsendungen für ein weltweitesPublikum bietet der humanitäre Zweig von Emmanuel TV wohltätigeUnterstützung für Gefängnisse, Rehabiliationseinrichtungen undFlutopfer in aller Welt - unter dem Motto "Straight Outta EmmanuelTV".Das Programm von Emmanuel TV folgt drei Grundsätzen : Leben zuverändern, Nationen zu verändern und die Welt zu verändern.Über Emmanuel TVEmmanuel TV wurde am 8. März 2006 von T.B. Joshua, dem Gründer vonThe Synagogue, Church Of All Nations sowie dem Executive Producer vonEmmanuel TV, ins Leben gerufen.