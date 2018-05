Emmanuel Macron trifft zur Karlspreis-Verleihung in Aachen ein

AACHEN (dpa-AFX) - Mit einem privaten Termin beginnt der französische Staatspräsident Emmanuel Macron am Mittwoch (17.30 Uhr) sein Besuchsprogramm zur Karlspreisverleihung in Aachen.



Mit seiner Frau Brigitte besichtigt er den Aachener Dom. Gegen Abend besucht er dann ein Bürgerfest zwischen Dom und Rathaus. Macron wird am Donnerstag für seine Verdienste um die europäische Einigung mit dem Karlspreis geehrt. Ausgezeichnet wird er als mutiger Vordenker für die Erneuerung des europäischen Traums. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird beim Festakt im Aachener Krönungssaal die Laudatio halten./sil/DP/tos