Emmanuel Macron erhält den Aachener Karlspreis

AACHEN (dpa-AFX) - Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron erhält für seine Verdienste um die europäische Einigung am Donnerstag (11.15 Uhr) in Aachen den Internationalen Karlspreis.



Das Karlspreis-Direktorium würdigt Macrons "kraftvolle Vision von einem neuen Europa" und seinen Kampf gegen Nationalismus und Isolationismus. Ausgezeichnet wird Macron als mutiger Vordenker für die Erneuerung des europäischen Traums, wie es in der Begründung hieß.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird beim Festakt im Aachener Krönungssaal die Laudatio halten. Zu den erwarteten Gästen zählen Staatsoberhäupter und Regierungschefs von Spanien, Luxemburg, Bulgarien, Kroatien, Litauen und der Ukraine. Angesagt haben sich der Karlspreisträger des vergangenen Jahres, der britische Historiker Timothy Garton Ash, und der Karlspreisträger aus dem Jahr 2015, der SPD-Politiker Martin Schulz./sil/DP/tos