Emma Watson in Topgremium von Pariser Luxusgüter-Konzern

PARIS (dpa-AFX) - Schauspielerin Emma Watson ("Harry-Potter") erhält einen hohen Posten beim französischen Luxusgüter-Konzern Kering .



Das teilte das Unternehmen am Dienstag in der französischen Hauptstadt nach einer Hauptversammlung mit. Die 30-jährige Britin werde eines von drei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats (Board of Directors). Watson wurde außerdem zum "Chair of the Sustainability Committee" ernannt. Welche Aufgaben sie genau übernehmen soll, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

Watson engagiert sich seit Jahren für Frauenrechte und wurde 2014 zur UNO-Sonderbotschafterin für Frauen ernannt. Sie sei weltweit eine der beliebtesten Schauspielerinnen und eine bekannte Aktivistin, hieß es. Neu in das Topgremium bei Kering kam auch der frühere Konzernchef der Schweizer Großbank Credit Suisse , Tidjane Thiam.

Kering ist in den Bereichen Mode, Lederwaren, Schmuck und Uhren tätig. Zu den Marken des Konzerns zählen unter anderem Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga oder Alexander McQueen./zc/DP/he