Emissionstest unter realen Fahrbedingungen: Autogas schlägt Diesel und Benzin (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) -Im Test auf der Straße haben mit Autogas betriebene FahrzeugeStickoxid- und Feinstaub-Grenzwerte souverän eingehalten, an denenmit Diesel oder Benzin laufende Pkw gescheitert sind. So lautet dasErgebnis einer neuen Untersuchung der Hochschule für Technik undWirtschaft des Saarlandes im Auftrag des Deutschen VerbandesFlüssiggas e.V. (DVFG).Getestet wurden ein Opel Astra Diesel sowie ein bivalenter OpelAstra und ein bivalenter Kia Sportage, beide im Betrieb entweder mitAutogas oder Benzin. Beim Test auf Stickoxide setzte sich Autogasdabei klar gegen das Diesel-Fahrzeug durch: Die Stickoxid-Belastungfiel bis zu 51mal niedriger aus. Bei der Untersuchung aufFeinstaub-Partikel siegte Autogas eindeutig gegen den Benzin-Betrieb:Der Partikelausstoß reduzierte sich im Autogas-Betrieb um bis zu 98Prozent. Die Ergebnisse wurden dabei auch ins Verhältnis gesetzt zumkünftigen Euro-6c-Grenzwert für Stickoxide und Feinstaub-Partikel.Resultat: Im Autogas-Betrieb unterschritten die Pkw beide Grenzwertedeutlich. Das Diesel-Fahrzeug hingegen scheiterte an zu hohenStickoxid-Werten und beim Betrieb mit Benzin überschritten diebivalenten Fahrzeuge den Feinstaub-Grenzwert. "Dieses Studienergebniszeigt erneut, wie groß das Potenzial von Autogas mit Blick auf dieLuftreinhaltung ist. Der Alternativkraftstoff bietet sowohl für dasStickoxid- als auch für das Feinstaubproblem eine überzeugende Lösungan", fasst der Vorsitzende des DVFG Rainer Scharr zusammen. Was dasStudienergebnis umso eindeutiger mache, so Scharr: Bei beidengetesteten bivalenten Modellen handelte es sich um Fahrzeuge nachEuro-5-Abgasnorm - trotzdem konnten sie mit Autogas die deutlichstrengeren Euro-6c-Grenzwerte mühelos einhalten.Aufgezeichnet wurden die Schadstoffemissionen auf einerTeststrecke unter realen Fahrbedingungen (Real Driving Emissions,kurz RDE) mit Hilfe eines modernen PEMS-Gerätes (Portable EmissionsMeasurement System).Die Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft desSaarlandes steht auf der Website des DVFG unter folgendem Link zumDownload bereit: http://ots.de/bQVsGEnergieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird alsKraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Fl?ssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell