Emissionsrelevanter Energieverbrauch von 2010 bis 2017 um 4,7 % gesunken

Wiesbaden (ots) - Der direkt mit Treibhausgas- und Luftschadstoffemissionenverbundene Energieverbrauch in Deutschland ist zwischen 2010 und 2017 um 4,7 %von 12 320 auf 11 736 Petajoule zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) mitteilt, trug im Jahr 2017 überwiegend der Verbrauch von Mineralölen(36,0 %), Gasen (27,4 %) und Kohle (23,1 %) zum emissionsrelevantenEnergieverbrauch bei. Auf erneuerbare Energien, etwa Holz, Biodiesel oderSiedlungsabfälle entfielen 9,5 %.Treibende Kraft für den Rückgang des emissionsrelevanten Energieverbrauchs wardie Kohle: Der Kohleverbrauch ging zwischen 2010 und 2017 um 10,9 % zurück. BeimVerbrauch von Gasen und Mineralölen wurden im gleichen Zeitraum 4,6 %beziehungsweise 1,9 % eingespart.Rückgang im Energiesektor und bei Haushalten - Anstieg im Verarbeitenden Gewerbeund VerkehrDen höchsten Anteil der emissionsrelevanten Energie (33,9 %) verwendete im Jahr2017 der Energiesektor. Dabei wurde lediglich ein geringer Teil dieser Energieim Energiesektor selbst genutzt. Der weitaus größere Teil wurde zur Erzeugungvon Strom und Wärme zum Verbrauch in der Industrie, privaten Haushalten und beianderen Abnehmern eingesetzt.Den zweitgrößten Anteil von 25,8 % der emissionsrelevanten Energie verwendetendie privaten Haushalte, und zwar vorrangig in Form von Gas oder Heizöl zumBetrieb von Heizungen und in Form von Otto- und Dieselkraftstoffen für dieNutzung von Personenkraftwagen. Darauf folgten das Verarbeitende Gewerbe mit19,1 % sowie die Verkehrs- und Lagerdienstleistungen, die den öffentlichenPersonennahverkehr, innerdeutsche Flüge und weitere Transportdienstleistungenwie beispielsweise den Gütertransport auf Straße, Schiene sowie in der See- undBinnenschifffahrt umfassen, mit 10,4 %.Zwischen 2010 und 2017 ging der emissionsrelevante Energieverbrauch imEnergiesektor um 9,8 % zurück. Bei den privaten Haushalten sank er um 8,0 %.Dagegen stieg im gleichen Zeitraum der emissionsrelevante Energieverbrauch imVerarbeitenden Gewerbe um 4,8 % und bei den Verkehrs- und Lagerdienstleitungenum 6,7 %.Methodischer Hinweis: Der emissionsrelevante Energieverbrauch umfasst diejenigenVerbräuche, bei denen direkte Treibhausgas- und Luftschadstoffemissionenentstehen - hauptsächlich CO2. Darunter fällt auch die Nutzung von Biomasse.Sekundärenergieträger wie Strom und Fernwärme, aber auch Kernkraft und Energieaus bestimmten erneuerbaren Quellen wie beispielsweise Wind- und Wasserkraftsind dagegen nicht enthalten.