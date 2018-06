Emissionsfreie Paketzustellung auf dem Vormarsch / Lastenräder können in Stadtzentren Verkehrsprobleme durch Zustelldienste verringern / Mehrere Großstadt-Projekte gestartet

München (ots) - Mit der Zunahme des Online-Handels haben in denvergangenen Jahren die Verkehrs- und Umweltbelastungen durch Kurier-,Express- und Paketdienste teils dramatisch zugenommen. Besondersbetroffen sind innerstädtische Wohnquartiere mit ihren engen undhäufig zugeparkten Straßen. Häufig sind die Kurierfahrer gezwungen,ihre Fahrzeuge mitten auf der Fahrbahn oder in zweiter Reiheabzustellen - sehr zum Ärger der anderen Verkehrsteilnehmer. Für dieAnwohner besonders belastend sind die Abgase der Transporter. Diesefahren meist nur wenige Meter und werden nach jedem Zwischenstoppwieder neu gestartet.Um herauszufinden, wie die Belieferung umweltverträglichergestaltet werden kann, haben mehrere deutsche Großstädte wie Berlin,Hamburg, München und Dortmund Projekte mit Lastenrädern gestartet.Diese sollen auf den letzten Kilometern zwischen Mikro-Depots und denEndkunden eingesetzt werden und einen Rückgang des motorisiertenLieferverkehrs bewirken. Der ADAC sieht in den Projekten einensinnvollen Baustein auf dem Weg zu einer stadtverträglichen,emissionsfreien Mobilität. Allerdings ist damit keine Lösung allerdurch den Zulieferverkehr entstehenden Verkehrsprobleme zu erwarten.Laut ADAC kommen die Stärken des Lastenrads besonders dort zurGeltung, wo kleinere Pakete zu Privatkunden in eng begrenztenGebieten mit hohem Parkdruck ausgeliefert werden müssen. Dies sindmeist gründerzeitliche Wohngebiete in Großstädten oder Stadtzentrenmit hoher Einwohnerdichte. Die Belieferung gewerblicher Kunden kommtmit Lastenrädern weniger in Frage, da viele Pakete zu schwer und zugroß sind. Städte können die Lastenrad-Projekte fördern, indem sie angeeigneten Standorten Flächen für Mikro-Depots einrichten oderFußgängerzonen für die Lieferfahrräder öffnen bzw. dieLieferzeitfenster ausweiten.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell