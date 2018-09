Emissionsfreie Binnenschifffahrt mit vollelektrischen Lastschiffen (FOTO)

München (ots) -PortLiner und H2-Industries bauen die ersten vollelektrischenBinnenschiffe auf Basis der LOHC-Stromspeichertechnik. Damit kann derFrachtverkehr auf Flüssen und Kanälen künftig emissionsfrei undnachhaltig erfolgen.Zur internationalen Schifffahrtsmesse SMM in Hamburg habenPortLiner und H2-Industries die Entwicklung und den Bau vonvollelektrischen Transportschiffen auf Basis der innovativenLOHC-Stromspeichertechnik (Liquid Organic Hydrogen Carrier)bekanntgegeben. Das niederländische Unternehmen PortLiner wird alsexklusiver Partner die leistungsstarke LOHC-Technologie vonH2-Industries auf Binnenschiffen in Europa einsetzen. AufDieselmotoren, die bislang den Antrieb von Schiffen dominieren, kanndamit künftig verzichtet werden. CO2- und NOx-Emissionen entfallenvollständig."Die Zusammenarbeit unserer Unternehmen wird zu einer völligneuen, vollelektrischen Antriebstechnik für alle Arten von Schiffenführen und nicht nur die Binnenschifffahrt revolutionieren", sagt Tonvan Meegen, CEO von PortLiner. Die Vorteile für PortLiner liegen inder wesentlich höheren Speicherkapazität und Energiedichte derLOHC-Stromspeichertechnik gegenüber herkömmlichen Batterien. Damitkönnen die vollelektrischen Schiffe einige Wochen fahren, bevor dasvon Wasserstoff entladene LOHC- durch das mit Wasserstoff beladeneLOHC+ ausgetauscht werden muss. Ein enormer Vorteil ist der kurzeTankvorgang, der genauso schnell ist wie bei einem herkömmlichenDieselschiff.Im ölartigen LOHC wird Wasserstoff chemisch gespeichert und kannanschließend genau wie Diesel gelagert und transportiert werden. LOHCist effizient, schwer entflammbar und nicht explosiv, auch wenn esmit Wasserstoff beladen ist. Die LOHC-Technologie von H2-Industriesermöglicht an Bord den sicheren und effizienten Betrieb derintegrierten Brennstoffzellen. Sie wandeln den Wasserstoff, der ausdem LOHC gelöst wird, in Strom um - und den benutzt einleistungsstarker Elektromotor zum Antrieb des Schiffes. Es werdenkeine CO2- und NOX-Emissionen und kein Feinstaub abgegeben. EinLOHC-Speicher in Container-Größe von 4 x 20 Fuß kann rund zwanzigmalmehr Strom speichern als eine Batterie gleichen Volumens. Für denBetrieb der ersten E-Lastschiffe auf LOHC-Basis ist der Bau einerLOHC-Tankinfrastruktur geplant. Dafür kann herkömmlicheTankstellentechnik verwendet werden, da die LOHC-Technologie damitkompatibel ist. Um den Betrieb des E-Lastschiffes wirklich nachhaltigzu gestalten, wird der Wasserstoff für die Beladung des LOHCausschließlich mit Hilfe von erneuerbaren Energien produziert. DerMarkt für die Elektrifizierung der europäischen Binnenschifffahrt ist15.000 Schiffe groß, davon 7.300 Frachtschiffe. In Russland sind es29.000 Schiffe, davon 15.000 Frachtschiffe. China schließlich, dergrößte Markt, umfasst 195.000 umrüstfähige Schiffe. Sie alle könnennur mit der LOHC-Technologie von H2-Industries schnell und effektivumgerüstet werden."CO2-Emissionen müssen schnell und radikal reduziert werden, umunsere Umwelt zu schützen. Unsere LOHC-Technologie ist geeignet, dasderzeitige schadstoffbelastete CO2- und NOx-basierte Energiesystemabzulösen", sagt Michael Stusch, Vorstandsvorsitzender vonH2-Industries SE.Über H2-Industries SEH2-Industries SE entwickelt innovative, effektive undumweltschonende LOHC-Energiespeicherlösungen. Die Firma wurde 2010vom Unternehmer Dipl.-Ing. Michael Stusch gegründet, der Firmensitzbefindet sich in München. Forschung, Entwicklung und Produktion sindin Teterow bei Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) angesiedelt.Die Produkte von H2-Industries ermöglichen es, mit jeder(erneuerbaren) Stromquelle Wasserstoff herzustellen und diesen sicherbei Umgebungsdruck und -temperatur im ölartigen Liquid OrganicHydrogen Carrier (LOHC) chemisch zu speichern. LOHC-gebundenerWasserstoff lässt sich problemlos transportieren und bei Bedarfwieder freisetzen. Mit der LOHC-Technologie lassen sich zum erstenMal große Strommengen bis in den Terawattstunden-Bereich hineinsicher und günstig speichern. Damit macht H2-Industries erneuerbareEnergien rund um die Uhr und an jedem Ort verfügbar.Ziel von H2-Industries ist es, die LOHC-Technologie zuindustrialisieren und somit Wasserstoff als sicheren Energieträgerder Zukunft zu etablieren.Über PortLinerPortLiner ist ein niederländisches Binnenschifffahrtsunternehmen,das 2017 gegründet wurde. Seine Ziele sind die emissionsfreieBinnenschifffahrt und die intelligente Nutzung alternativerEnergiequellen. Der Schwerpunkt liegt auf batterieelektrischenAntrieben, aber auch auf Alternativen wie Wasserstoff. DieLOHC-Technologie von H2-Industries passt hervorragend zurKernbatterietechnologie von PortLiner. Die Kombinationleistungsstarker Batterien mit der LOHC-Technologie wird dieEinführung der emissionsfreien Schifffahrt beschleunigen. Sie kannsowohl bei Neubauten als auch bei der Umrüstung ("Retrofit") derbestehenden Flotte effizient eingesetzt werden.Für Rückfragen:Diane R. RiedelTel.: +49 173 376 78 58dr@h2-industries.comH2-Industries SETheresienhöhe 3080339 Münchenwww.h2-industries.comTon van MeegenTel.: +31 653125725tvm@PortLiner.nl PortLiner BVFresialaan 96851TH HuissenNetherlandswww.portliner.nl