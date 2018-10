Emissionen von Holzfeuerungen seit Jahren deutlich rückläufig

Frankfurt am Main (ots) - Erfolgreiche Zwischenbilanz: Austauschalter Feuerstätten ist gut für die UmweltDie Emissionen der knapp elf Millionen häuslichen Feuerstätten -hierzu zählen Kaminöfen, Heizkamine und Kachelöfen - in Deutschlandsind seit dem Jahr 2010 deutlich um rund ein Drittel gesunken. Diesepositive Entwicklung belegt die Emissionsberichterstattung desUmweltbundesamtes (UBA). Hierauf macht der HKI Industrieverband Haus,Heiz- und Küchentechnik e.V. aufmerksam.Der Rückgang der Feinstaubemissionen basiert insbesondere auf dererfolgreichen Umsetzung der im Jahr 2010 in Kraft getretenen Novelleder Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV). Aufgrund dessenwurden seitdem bereits fast zwei Millionen technisch veralteteHolzfeuerstätten stillgelegt, nachgerüstet oder gegen moderneFestbrennstoffgeräte ausgetauscht. Der wesentliche Effekt: NeueHolzfeuerungen verursachen bis zu 85 Prozent weniger Emissionen alsAltgeräte, verbrauchen weniger Brennstoff und heizen somit erheblicheffizienter.Da weitere vier Millionen Öfen bis zum Jahr 2024 von derVerordnung betroffen sind, ist auch in den nächsten Jahren einweiterer Rückgang der Emissionen aus Holzfeuerungen zu erwarten.Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.deInternet: www.ratgeber-ofen.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell