Emissionen von Holzfeuerungen seit 2010 um rund ein Drittel gesunken

Frankfurt am Main (ots) - Ausstauch alter Feuerstätten im Sinneder UmweltIn seiner letzten Emissionsberichterstattung zeigt dasUmweltbundesamt auf, dass die Emissionen der rund elf MillionenHolzfeuerstätten in Deutschland seit dem Jahr 2010 um rund einDrittel gesunken sind. Auf diese positive Entwicklung macht der HKIIndustrieverband Haus, Heiz- und Küchentechnik e.V. aufmerksam.Der stetige Rückgang basiert insbesondere auf dem Erfolg der imJahr 2010 in Kraft getretenen Novelle der 1. BImSchV. Aufgrund derVerordnung werden seit dem Jahr 2010 mehrere Millionen technischveraltete Holzfeuerstätten schrittweise bis zum Jahr 2024stillgelegt, nachgerüstet oder gegen moderne Festbrennstoffgeräteausgetauscht. Daher ist auch für die Zukunft eine weitereVerringerung der Feinstaubemissionen durch Holzfeuerungen zuerwarten, denn moderne Festbrennstoffgeräte verursachen heute bis zu85 Prozent weniger Emissionen als ihre Vorgänger aus den 70er und80er Jahren des letzten Jahrhunderts.Verhalten des Ofenbesitzers wichtig für den UmweltschutzBei dem Betrieb ist auch das Heizverhalten des Ofenbesitzers vonentscheidender Bedeutung. Durch sachkundiges Heizen kann er dazubeitragen, unnötige Emissionen zu vermeiden. Besonders wichtig isthier die Wahl des Brennmaterials. Neben Holz- und Braunkohlenbrikettsdürfen ausschließlich trockene, unbehandelte Holzscheite eingesetztwerden. Frisch geschlagenes und gespaltenes Brennholz wird am bestengetrocknet, indem man es an einem vor Witterung geschützten, aberluftigen Ort für rund zwei Jahre lagert. In dieser Zeit sinkt derFeuchtigkeitsgehalt des Holzes auf unter 20 Prozent, sodass esumweltgerecht zum Heizen eingesetzt werden kann.Wichtiges Standbein der Erneuerbaren EnergienGut zu wissen: Neben Sonnenkollektoren, Windrädern, Wärmepumpenund Wasserkraftwerken, zählt auch Holz zu den Erneuerbaren Energien.Bei der Verbrennung von Holz wird genau nur jene Menge Kohlendioxid(CO2) freigesetzt, die der Baum während der Wachstumsphaseaufgenommen hat und die beim natürlichen Zersetzungsprozess im Waldspäter ohnehin wieder entweichen würde. Das freigewordeneKohlendioxid wird wiederum von nachwachsenden Bäumen aufgenommen,sodass ein geschlossener Kreislauf entsteht. Holz ist somitCO2-neutral, hat keine Auswirkung auf den Treibhauseffekt und trägtnicht zur Erderwärmung bei.Weitere Informationen im Internet unter www.ratgeber-ofen.deKontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.deInternet: www.ratgeber-ofen.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell