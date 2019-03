Emissionen von Feuerstätten: Technik und Verbraucherverhalten entscheidend

Finanztrends Video zu



Frankfurt am Main (ots) - Unabhängige Prüfstellen unterziehenjedes neue Gerätemodell einer TypprüfungGrundsätzlich wird jedes häusliche Festbrennstoffgerät, das neuauf den Markt kommt, einer Typenprüfung unterzogen, die aufeuropäischen EN-Normen für Festbrennstoffgeräte basiert. Hieraufmacht der HKI Industrieverband Haus, Heiz- und Küchentechnik e.V.aufmerksam. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um einpreisgünstiges Gerät aus dem Baumarkt oder ein Design-Modell aus demKaminstudio handelt.Die Geräteprüfung ist gesetzlich klar geregelt und erfolgt stetsherstellerneutral in einer unabhängigen und staatlich benanntendeutschen oder europäischen Prüfstelle. Gemessen werden unter anderemdie Emissionen von Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Stickoxiden,Kohlenwasserstoffen und Partikeln. Des Weiteren wird der Wirkungsgradder Feuerstätte bestimmt.Einheitliche Vorgaben machen Ergebnisse transparent undvergleichbarDas primäre Ziel einer Typprüfung ist es, die Eigenschaften einerFeuerstätte - deren Sicherheit und Energieeffizienz sowie eineschadstoffarme Verbrennung - unter definierten und stetsgleichbleibenden Bedingungen zu ermitteln. "Die Reproduzierbarkeit,Wiederholbarkeit und Eindeutigkeit der Prüfmethoden spielen eineentscheidende Rolle", sagt der Diplom-Ingenieur und langjährigePrüfstellenleiter Rolf Heinen.Abweichungen im realen Betrieb durch zahlreiche FaktorenAllerdings gibt es in der Praxis zahlreiche Faktoren, die dazuführen, dass die Emissionen einer Feuerstätte im dauerhaften Betriebnach unten oder nach oben von den Ergebnissen der Typprüfungabweichen.Insbesondere der inhomogene Brennstoff Holz als Naturprodukt weisterhebliche Schwankungen auf. "Eine große Rolle spielen dabei dieHolzsorte, die Restfeuchte, die Größe der Brennholzscheite, sowieAsteinschlüsse und Rindenanteile.", erklärt Rolf Heinen. "AuchUmwelteinflüsse wie Außentemperatur und Witterung wirken sich auf dieEmissionen einer Feuerstätte aus, ebenso wie die baulichenVoraussetzungen, beispielsweise der Zustand und die Beschaffenheitdes Schornsteins", so der Experte.Die Vielzahl der alltäglichen Einflussfaktoren und derenWechselwirkungen lassen sich im Rahmen einer standardisierten Prüfungnicht sinnvoll und mit vertretbarem Aufwand abbilden. Daher werdendiese Schwankungen im Rahmen der Typprüfung durch möglichstgleichbleibende Randbedingungen ausgeglichen, welche dem alltäglichenPraxisbetrieb einer Feuerstätte möglichst nahekommen. Schließlichgilt es nicht den Brennstoff oder die Umweltbedingungen zu bewerten,sondern die Qualität der Feuerstätte entsprechend den gesetzlichenAnforderungen zu ermitteln.Durch die ordnungsgemäße Bedienung der Feuerstätte und dieVerwendung zugelassener Brennstoffe hat auch der Ofenbesitzer selbstwesentlichen Einfluss auf die Emissionen.Emissionen von Holzfeuerungen seit 2010 um rund ein DrittelgesunkenAufgrund der im Jahr 2010 in Kraft getretenen Novelle derBundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV) wurden in den letztenJahren rund zwei Millionen technisch veraltete Holzfeuerstättenstillgelegt, nachgerüstet oder gegen moderne Festbrennstoffgeräteausgetauscht. Mit dem positiven Ergebnis, dass dieFeinstaubemissionen der Holzfeuerungen deutlich - und zwar um rundein Drittel - gesunken sind. Diese positive Entwicklung belegt dieEmissionsberichterstattung des Umweltbundesamtes (UBA).Moderne Verbrennungstechnik senkt EmissionenModerne Geräte sind so konstruiert, das Holz emissionsarmverbrennt. Sie setzen bis zu 85 Prozent weniger Emissionen frei alsihre Vorgänger aus dem letzten Jahrhundert. Zurzeit werden jährlichetwa 300.000 neue Geräte verkauft. Nach Branchenschätzungen sind mehrals 75 Prozent der verkauften Feuerstätten Ersatzgeräte für veralteteAnlagen. Zudem werden aufgrund der 1. BImSchV auch zahlreiche Gerätestillgelegt. Da weitere vier Millionen Öfen bis zum Jahr 2024 von derVerordnung betroffen sind, ist auch in den nächsten Jahren ein steterRückgang der Emissionen aus Holzfeuerungen zu erwarten, wobei einbeschleunigter Austausch technisch veralteter Geräte gegen moderneFeuerstätten die wirkungsvollste Maßnahme zur Reduktion derEmissionen ist.Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell