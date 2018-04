Emirates investiert mehr als 120 Millionen Euro in Digitalisierung

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Emirates will rund 150 Millionen US-Dollar (121,6 Millionen Euro) in die Digitalisierung des Unternehmens investieren.



Das kündigte Emirates-Chef Tim Clark am Mittwoch nach dem Besuch der Luftfahrtmesse Aircraft Interiors Expo in Hamburg an. Einen genauen Zeitrahmen für die Investitionsmaßnahmen nannte Clark nicht. Die Aircraft Interiors Expo Hamburg ist eine internationale Ausstellung rund um Flugzeuginnenausstattung. Mehr als 500 internationale Aussteller präsentieren auf der Messe ihre Produkte und Dienstleistungen.

Parallel zur Messe präsentierte Emirates eine Boeing 777 mit einer neuen Kabinenausstattung. In der First Class ist das Flugzeug mit sechs vollständig geschlossenen, etwa vier Quadratmeter großen First-Class-Privatsuiten ausgestattet, deren Styling an die Mercedes S-Klasse angelehnt ist.

Emirates Deutschland-Chef Volker Greiner unterstrich die Bedeutung des Deutschen Markts und des Hamburger Flughafens für die in Dubai beheimatete Fluglinie. Täglich biete Emirates eine Sitzplatzkapazität von 1440 Plätzen. Emirates fliegt nach eigenen Angaben täglich jeweils dreimal ab Frankfurt und München sowie jeweils zweimal ab Düsseldorf und Hamburg nach Dubai.