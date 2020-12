Emirates: Liefert erste COVID-19-Impfstoffe in die UAE!

Emirates hat die ersten COVID-19-Impfstoffe, die von Pfizer Inc. (NYSE:PFE) und dem deutschen Partner BioNTech hergestellten Impfstoffe in die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert. Die Lieferung für die Gesundheitsbehörde von Dubai kam mit einem regulären Passagierflug der Boeing 777 aus Brüssel in Dubai an, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch mit.

Bei der Ankunft wurden die Container mit den Impfstoffen als erste aus dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung