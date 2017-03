Hamburg (ots) -Sie ist ein Nachwuchsstar, der weit über den eigenen Tellerrandschaut und damit vielen Mädchen auf dieser Welt Mut macht. Die Redeist von Emilia Schüle, die ab Dienstag, den 21. März, mit Start derTV-Serie "Charité" über Berlins ältestes Krankenhaus als junge HedwigFreiberg die Blicke auf sich ziehen wird. Weitere Filme mit Emilia -wie "High Society" und "Jugend ohne Gott" - folgen zum Auftakt derkommenden Kinosaison.Emilia Schüle überzeugt nicht nur als Schauspielerin, sie nimmtauch großen Anteil am Leben von Mädchen und Jungen auf dieser Welt,die besonders schwierigen Situationen ausgesetzt sind. Im Juniletzten Jahres besuchte die 24-Jährige die Wiederaufbau- undKatastrophenschutz-Projekte der Kinderhilfsorganisation PlanInternational auf den Philippinen, das vor drei Jahren von einemschweren Taifun getroffen wurde. Die Begegnung mit den Menschen vorOrt bestärkte die Patin eines zehnjährigen Mädchens in Nepal, sichals Botschafterin von Plan International Deutschland für Mädchen inKrisengebieten zu engagieren."Ich bin sehr stolz, Botschafterin von Plan International zusein", sagt Emilia Schüle. "Die Woche, die ich mit Pan Internationaldurch die Philippinen reiste, war sehr intensiv. Es hat mich totalbeeindruckt, was das Team von Plan vor Ort geleistet hat, um denMenschen beizustehen und das Land wieder aufzubauen. Durch dieBegegnung mit den Kindern und Jugendlichen vor Ort habe ich erfahren,was es bedeutet, mit der ständigen Furcht zu leben, erneut Opfereiner Katastrophe zu werden. Ich habe gelernt, dass sich das Lebennicht nur um uns selbst dreht oder drehen sollte. Gerade in schwerenZeiten sollten wir im Sinne der Gemeinschaft denken. Es an der Zeit,über unsere Grenzen hinauszuschauen.""Emilia Schüle hat sofort Zugang zu den Menschen und ihren Sorgenauf den Philippinen gefunden", berichtet Maike Röttger,Geschäftsführerin von Plan International Deutschland. "Wir freuen unsdaher sehr, sie als Botschafterin für die Belange von Mädchen inKrisenregionen gewonnen zu haben. Gerade Mädchen sind nachKatastrophen besonders gefährdet. Beispielsweise, wenn sie von ihrenFamilien getrennt sind und ihr Zuhause beschädigt oder zerstörtwurde. Mit Plan und mit ihrer Patenschaft setzt sich Emilia Schüleneben dem Wiederaufbau der zerstörten Regionen auch dafür ein, dassbetroffene Mädchen Beistand und Schutzräume erhalten, die sie vorÜbergriffen bewahren."Eine auf die Bedürfnisse der Mädchen und Jungen ausgerichteteKatastrophenvorsorge ist heute in vielen Ländern fester Bestandteilder Programmstrategie von Plan International. Die in über 70 Ländernaktive Kinderhilfsorganisation kümmert sich in den BereichenSoforthilfe und Wiederaufbau vor allem um den Schutz der Kinder,deren psychosoziale Betreuung und Bildung. Erwachsene und Kinderlernen, was zu tun ist, um sich in Notfällen zu schützen.Pressekontakt:Fotos und weitere Informationen:Plan International Deutschland e.V., Kommunikation, Bramfelder Str.70, 22305 Hamburg- Sabine Marxen, Leiterin des Presseteams, Tel. 040 61140-278- Barbara Wessel, Pressereferentin, Tel. 040/61140-204presse@plan.de und www.plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell