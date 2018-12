Emil und Emilia sind die beliebtesten Vornamen in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Das Familienfinanzportal Elterngeld.de hat etwa 18% allerGeburtsmeldungen der Hauptstadt aus 2018 ausgewertet und einerepräsentative Vornamensstatistik für das aktuelle Jahr erstellt.Neben einer bundesweiten Auswertung wurden auch die beliebtestenVornamen der Berliner ausgewertet. Emilia und Emil sind ihreFavoriten.Die 20 beliebtesten Jungennamen mit Veränderung zum Vorjahr:1. Emil (+8)2. Leon (+6)3. Oskar / Oscar4. Paul5. Elias (+8)6. Luis / Louis (+8)7. Lukas / Lucas (+11)8. Finn / Fynn (-6)9. Liam (+17)10. Maximilian (+2)11. Noah (-4)12. Ben (-11)13. Luca / Luka (-7)14. Alexander (+1)15. Felix (+4)16. Anton (-6)17. Leonard18. Theodor (+17)19. Jonas (-14)20. Niklas / Niclas (+2)Die 20 beliebtesten Mädchennamen mit Veränderung zum Vorjahr:1. Emilia2. Charlotte (+3)3. Hannah / Hanna (-1)4. Mila (+4)5. Emma (+1)6. Mia (-2)7. Lina (+7)8. Sofia / Sophia (-1)9. Anna (+14)10. Emily / Emilie (-1)11. Johanna (+1)12. Ella (-1)13. Frieda / Frida (+4)14. Lea / Leah (+1)15. Maja / Maya (-2)16. Lara (+18)17. Lena (+2)18. Lilly / Lilli (NEU)19. Luisa / Louisa (+2)20. Greta (+18)Eine vollständige Liste der Top 50 Vornamen aus 2018 gibt es hier:https://www.elterngeld.de/beliebteste-vornamen-berlin/Insgesamt gab es in der Berliner Hitliste deutlich größereVerschiebungen zum Vorjahr als in der bundesweiten Hitliste. Diegrößten Gewinner bei den Jungennamen sind Emil, Leon, Elias, Luis,Lukas und Liam. Bei den Mädchennamen waren Charlotte, Mila, Lina undAnna die größten Gewinner. Überdurchschnittlich beliebt im Vergleichzum gesamten Bundesgebiet sind bei den Berlinern die Namen Emil,Oskar, Liam, Charlotte, Frieda und Maja.Die komplette bundesweite Auswertung der Top 500 Vornamen gibt eshier: https://www.elterngeld.de/beliebteste-vornamen-2018/Auch in diesem Jahr gab es wieder einige exotische Namen wieAlkina, Aristidis, Ilay-Lee, Xerxes, Melody-Adjoa, Tiga, Don-Garcia,Kiara-Angel, Sahra-Sky, Lovin, Emma-Fee, Belladonna, Sunshine, Saharaoder Princess. Solange der Name als Vorname erkennbar ist, eindeutigeinem Geschlecht zugeordnet werden kann und das Kindswohl nichtgefährdet, wird er in der Regel auch zugelassen. Mehr als 5 Vornamendürfen es außerdem nicht sein und es dürfen bis auf wenige Ausnahmenkeine Markennamen sein.Über die Studie:Ausgewertet wurden berlinweit 7.841 und deutschlandweit 179.321Geburtsmeldungen aus Krankenhäusern und Geburtshäusern. Aufgrund derhohen Fallzahl und Stichproben aus allen Postleitzahlbereichen inDeutschland ist diese Statistik als repräsentativ anzusehen. An derAuswertung beteiligt waren 10 Mitarbeiter des OnlineportalsElterngeld.de.Pressekontakt:Patrick Konradfabulabs GmbHPappelallee 78/7910437 BerlinTelefon: 030-98315959Original-Content von: fabulabs GmbH, übermittelt durch news aktuell