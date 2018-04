Emil für SWR-Doku und Kinofilm (FOTO)

Baden-Baden (ots) -SWR Dokumentation "Ridoy - Kinderarbeit für Fußballschuhe" undKinofilm "Ab ans Meer!" als herausragende Produktionen imKinderprogramm gekürt"Ridoy - Kinderarbeit für Fußballschuhe", eine Doku aus der Reihe"Schau in meine Welt", und der Kinder- und Jugendfilm "Ab ans Meer!"wurden mit dem Emil 2018 ausgezeichnet. Der Emil wird seit 1995 vonder Zeitschrift TV Spielfilm vergeben und gehört zu den wichtigenPreisen für Kinderprogramme in Deutschland.Preis für einen Film über ein Kind, das keine Kindheit hat Für dieDoku-Reihe "Schau in meine Welt" produzierte der SWR das 25-minütigePorträt "Ridoy - Kinderarbeit für Fußballschuhe". Der Film begleitetden 12-jährigen Ridoy, der in einer Gerberei in Dhaka, der Hauptstadtvon Bangladesh, arbeitet. Das Gerberviertel ist einer der am meistenverschmutzten Orte der Welt. Die Arbeit hier ist schwer undgesundheitsschädlich. Ridoy möchte wieder in die Schule gehen. Dochder Fabrik, in der fast alle aus Ridoys Familie arbeiten, droht dieSchließung. Ridoys Traum gerät durch die nahende Geldnot der Familieins Wanken. Die Autorin der Doku, Irja von Bernstorff, drehte in denSlums von Dhaka, in der jedes zweite Kind mit spätestens 14 Jahrenzum Familienunterhalt beitragen muss. Die Jury aus Medienpädagogenund Journalisten lobt die Doku als "intensiv und berührend, abernicht anklagend, sondern vielmehr mit der Botschaft versehen: Mankann die Welt nicht von heute auf morgen verändern, aber man kann siejeden Tag ein bisschen besser machen.""Schau in meine Welt" im KiKA"Schau in meine Welt" läuft jeden Sonntag um 16:15 Uhr in KiKA,ermöglicht jungen Zuschauerinnen und Zuschauern mit Geschichten überKinder einen Blick in eine andere Realität und macht diese andereWelt erlebbar. Die Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" ist einGemeinschaftsprojekt von hr, KiKA, MDR, RB, rbb und SWR. DieRedaktion im SWR hat Claudia Schwab. Die Folge lief am 29. Oktober2017 in KiKA.Auszeichnung für innovativen Kinder- und Jugendfilm In demKinofilm "Ab ans Meer!" beschließt der elfjährige Thomas (Petr Simak)mit seiner neuen Kamera einen Film über seine Familie, seine Freundeund seine erste Liebe zu drehen. Als Thomas herausfindet, dass seinVater ihn anlügt, will er mit seinem besten Freund Harris (JanMarsal) den Geheimnissen seiner Familie auf die Spur kommen. "Ab ansMeer!" zeichnet sich durch eine innovative Bildsprache aus. Diesubjektive Kamera nimmt die Perspektive der Kinder ein und erzeugtbewusst einen amateurhaften und hyperrealistischen Look. Die Jurybezeichnet den Film als "eine Mixtur aus Komödie, Porträt, Detektiv-und Coming-of-Age-Geschichte", die "teils überraschend drastisch undmit hoher Wahrhaftigkeit - aus dem Leben der Jungen erzählt".DebütfilmDer bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Spielfilm "Abans Meer!" ist das Debüt des tschechischen Filmemachers JiÅ[TM]íMádl. Produziert wurde der 90-minütige Kinofilm vom tschechischenFernsehen ÄOEeská televize, Bio Illusion und Continental film. Diedeutsche Synchronisation erfolgte durch teamWerk. Die FilmproduktionGmbH im Auftrag des SWR. Die Redaktion im SWR hatte Margret Schepers."Ab ans Meer!" kam im August 2016 in die deutschen Kinos und wurde 5.Mai 2017 in KiKA ausgestrahlt.Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Katrin Grünewald, Tel. 07221 929 23763,katrin.gruenewald@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell