Emil Sänze (stv. AfD-Fraktionsvorsitzender Baden-Württemberg) zum Heckler & Koch-Korruptionsverdacht: Waffen- und Rüstungsindustrie erhalten und Unternehmensspenden an Parteien verbieten (FOTO)

Stuttgart (ots) -Heckler & Koch (H&K) steht unter Korruptionsverdacht. Fraglichist, ob der Oberndorfer Waffenhersteller CDU- und FDP-Politikerbestochen hat, um Rüstungsexporte zu beeinflussen. Es existierenUnterlagen, die belegen sollen, dass der Konzern zwei mitRüstungsthemen befassten Abgeordneten der FDP jeweils 5000 Euroangeboten und auf Konten der Partei überwiesen haben soll. Zudem sollHeckler & Koch dem CDU-Kreisverband Rottweil - dessen prominentestesMitglied der CDU-Fraktionschef im Bundestag, Volker Kauder, ist -10 000 Euro überwiesen haben. Der Landtagsabgeordnete desWahlkreises Rottweil, Emil Sänze (AfD), nimmt Stellung zu demKorruptionsverdacht und seinen Implikationen. Die regionale undnationale Waffen- und Rüstungsindustrie müsse erhalten undUnternehmensspenden an Parteien verboten werden.Erhalt der Arbeitsplätze im Wahlkreis hat höchste PrioritätSänze stellt sich hinter das unter Druck stehende Unternehmen undseine Mitarbeiter: "Ich finde das mutmaßliche Verhalten der damaligenGeschäftsführung enttäuschend und unwürdig, möchte aber zugleichnicht das Unternehmen an sich und seine Mitarbeiter beschädigtwissen." Der Skandal dürfe jetzt nicht dazu instrumentalisiertwerden, Unternehmen wie H&K weiter aus Deutschland heraus oder in denRuin zu drängen. Er wolle H&K uneingeschränkt unterstützen, da fürihn der Erhalt der Arbeitsplätze in seinem Wahlkreis oberstePriorität habe. Allerdings habe sich H&K ihm gegenüber bisherablehnend verhalten. Er habe im Jahre 2016 das Unternehmen in seinerFunktion als Wahlkreisrepräsentant um einen Gesprächstermin gebeten,um in Erfahrung zu bringen, wie er das Unternehmen konkret bei derSicherung von Standort und Arbeitsplätzen unterstützen könne. Jedoch:"Die Ablehnung eines Gesprächstermins kam prompt, H&K hatte keinInteresse mit der AfD zu sprechen..." Er werde aber nichtsdestotrotzsein Gesprächsangebot aufrechterhalten.Aufgabe der deutschen Waffen- und Rüstungsindustrie wenig sinnvollSänze will sich weiterhin für die Waffen- und Rüstungsindustrie inDeutschland und insbesondere in seinem Wahlkreis stark machen undhält die Beschränkung und Aufgabe der deutschen Waffen- undRüstungsindustrie wenig sinnvoll. "Wir müssen damit aufhören,Unternehmen wie Heckler & Koch zu Sündenböcken der Nation zu machen",so der Abgeordnete. Grund für das Blutvergießen in der Welt seiennicht Waffen- und Rüstungsexporte per sé, sondern die hausgemachtenörtlichen Konflikte, die eine Nachfrage erzeugten. Wenn Deutschlandauf Exporte verzichtet, würden die Konfliktherde der Welt sichanderweitig ihre Gewaltmittel beschaffen. Deutschland müsse stärkerseine eigenen Interessen wahrnehmen. Der einseitige Verzicht aufWaffen- und Rüstungsunternehmen in Deutschland sei lediglich eine"symbolische Entlastung" auf Kosten der Bürger und mache "die Weltkein bisschen besser."Befürwortung eines Verbots von UnternehmensspendenIm Hinblick auf die Spenden, die an zwei Abgeordnete der FDP undden CDU-Kreisverband Rottweil geflossen sein sollen, kommt Sänze zudem Schluss, dass Unternehmensspenden an Parteien generell verbotenund Privatspenden begrenzt werden sollten. "Wir müssen gewährleisten,dass in diesem Land nicht die Wirtschaft, sondern der eigentlicheSouverän, das deutsche Volk, regiert. Ich fordere weitestgehendeTransparenz in allen Bereichen der Politikfinanzierung. DerVerquickung von Politik und Wirtschaft und der Selbstbereicherung derpolitischen Klasse muss ein Ende gesetzt werden. Herr Kauder sollteseinen Einfluss auf Bundesebene nutzen, um auf eine Reform desParteiengesetzes hinzuwirken, anstatt zu dulden, dass seinKreisverband bei H&K die Hand aufhält."