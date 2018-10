Stuttgart (ots) - Emil Sänze, stellvertretender Vorsitzender undmedienpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag,übt scharfe Kritik an dem vom Demokratiezentrum Baden-Württembergherausgegebenen Bericht "Antidemokatische Vorfälle und Ereignisse inBaden-Württemberg. Rechtsextremismus, religiös begründeterExtremismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 2017", nachdemer auf eklatante wissenschaftliche und methodische Mängel aufmerksamgeworden ist. Kern seiner Kritik ist das sozialwissenschaftlicheKonzept der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF), das invielerlei Berichten und Projekten im Zusammenhang mit dem sogenannten"Kampf gegen Rechts" die konzeptionelle Grundlage abgebe und für ihnnichts anderes ist als "ein pseudowissenschaftlicher Kampfbegriffsowie ein linksideologischer Wolf im wissenschaftlichen Schafspelz".Pathologisierung größtenteils legitimer politischer EinstellungenErstens verweise allein schon die Qualifikation der GMF als"Syndrom" auf den unseriösen Charakter des Konstrukts. Dermedizinische Begriff "Syndrom", das simultane Vorhandensein mehrererKrankheitsbilder bei einem Menschen, werde instrumentalisiert, in demes legitime und einem gesunden Geiste entspringende politischeEinstellungsmuster breiter Teile der Bürgerschaft in den Bereichpsycho-pathologischer Leiden rücke. In eine ähnliche Richtung gingenBegriffsfindungen wie Homophobie, Xenophobie und Islamophobie, dieHaltungen gegenüber sozialen Gruppen mit krankhaften Angstzuständen,also: Phobien, in Verbindung brächten und mit denen sichSozialwissenschaftlicher in ihrem wissenschaftlichen Anspruchdisqualifizierten.Ausblendung von Feindseligkeit gegen die MehrheitsbevölkerungZweitens könne sich GMF per definitionem nicht gegen Deutsche,Christen, Männer, Heterosexuelle und Menschen richten, die von ihrereigenen Arbeit leben, wodurch ein gruppenspezifischer Unterschiedzwischen Menschen gemacht werde, die doch eigentlich als gleichwertiganzusehen seien. Man fühle sich gleich an das bekannte Orwell-Zitat"Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher als andere"erinnert, so Sänze. Zudem sei derzeit zu erleben, dass man auch alsTeil der Mehrheitsbevölkerung Ziel feindseliger Haltungen und Tatenaus den Reihen von Minderheiten werden könne. "Die Auffassung derMehrheit als grundsätzlich diskriminierende Einheit und Ausgangspunktstruktureller Gewalt ist nicht mit der Realität in Einklang zubringen."Gleichsetzung von Minderheitenfeindlichkeit und Kritik anMinderheitenDrittens sei es untragbar, wie im Rahmen des GMF-Konzeptsberechtigte Kritik an dem links-emanzipatorischen Ideologieprogramm,das die freiheitlich-konservative Agenda bestimme, mit zweifellosunmoralischen Mustern der Entmenschlichung in einen Topf geworfenwerde. Die Indikatorfragen zur Messung der GMF seien teilweiseäußerst fragwürdig. Beispielsweise werde die Abwertung vonasylsuchenden Menschen daran gemessen, dass man die Aussage 'Bei derPrüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein' ablehnt unddie Aussage 'Die meisten Asylbewerber werden in ihrem Heimatland garnicht verfolgt' befürwortet. In beiden Fällen ginge es allerdingsüberhaupt nicht um die Abwertung von Flüchtlingen als Menschen ansich, sondern um deren korrekte rechtliche Behandlung und Einordnung.Ähnlich gelte ein Mensch als homophob, wenn er Homosexualitätaufgrund seines Glaubens als unmoralisch ansähe oder lediglich diefinanzielle Gleichstellung von Homo- und Heteroehe für unangebrachterachte, ohne aber Homosexuelle an sich in ihrer Existenz abzuwerten.Ähnliche Differenzierungen ließen sich bei den weiteren Indikatorender GMF (Abwertung von Langzeitarbeitslosen und Ausländern sowieAntisemitismus und Antiziganismus) aufzeigen, erläutert derstellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende. Zudem sei es illusorischanzunehmen, dass Menschen gleichviel Respekt gegenüber anderenMenschen aufbringen könnten, die sich im Hinblick auf Identität undLebensstil stark von ihnen unterschieden. Der Staat könne nicht indas Privatleben und die Geschmäcker seiner Bürger eingreifen, ohneeinen totalitären Charakter anzunehmen. Er müsse sich auf dieGewährleistung eines friedlichen Zusammenlebens seiner Bürgerbeschränken und müsse damit ein gewisses Maß an Intoleranztolerieren.Gleichsetzung von Gleichheit und GleichwertigkeitViertens unterstelle das mit dem GMF-Syndrom kongruierende Ideeder "Ideologien der Ungleichwertigkeit" gleich allen Kritikern einerlinksemanzipatorischen Politik, die Würde des Menschen an sich inFrage zu stellen. Dabei stellten wohlbegründete Auffassungen, denenzufolge Menschen aufgrund biologischer, sozialer und ökonomischerRestriktionen nicht gleichbehandelt werden könnten, die gleiche Würdeder Menschen gar nicht in Frage, sondern lediglich das utopischePostulat, alle Menschen gleich zu behandeln. Gleichsam werde derWiderstand gegen eine Entgrenzung von Institutionen wie Familie undStaat durch die totale Emanzipation von angeblich durch dieseInstitutionen Unterdrückten als unmenschlich betrachtet, ohne zubedenken, dass die Menschheit ohne Strukturen und Ordnungen ins Chaosabsinken könnte. "Die wahren Menschenfeinde sind doch jene, die denMenschen die ihnen Halt gebenden Strukturen und Orientierungenwegnehmen", so Sänze. Der Vorwurf der Menschenfeindlichkeit, den dieIdeologen vom Demokratiezentrum und ihre Unterstützer aus der Politik"unter dem Deckmäntelchen der Wissenschaftlichkeit gegen Millionenihrer Mitbürger erheben, fällt auf sie selbst zurück."Naiver KonsequentialismusFünftens sei die Tendenz von Verfechtern des GMF-Konzepts zubeobachten, nicht nur breite Teile des Bürgertums als Unmenschen zudiskreditieren, sondern diese darüber hinaus auch in einem naivenKonsequentialismus als mögliche Quelle und Unterstützer vonGewalttätigkeiten zu diffamieren. Die Ablehnung und Abwertung vonMinderheiten sei zwar eine notwendige, aber keine hinreichendeBedingung für Gewalt. Das GMF-Konzept sei als Frühwarnsystem fürpolitische Gewalt völlig ungeeignet. Instrumente wie dasGefährder-Konzept seien "in diesem Zusammenhang vollkommenausreichend und würden nicht so leicht in Gesinnungsschnüffeleiausarten". Das Demokratiezentrum betreibe "staatlich gefördertenIdeologie-Lobbyismus und keine wissenschaftlich fundiertePolitikberatung", bringt Sänze auf den Punkt.GMF - Grundlage staatlicher Ideologiepolitik und Gefahr für diefreiheitliche DemokratieNachdem Sänze die Pseudowissenschaftlichkeit und dieWidersinnigkeit des GMF-Konzepts offengelegt hat, wendet er sich denGefahren für die freiheitliche Demokratie zu, die von Konzepten wiedem der GMF ausgehen. Die GMF sei "geradezu ein Herrschaftsinstrumenteiner Clique von Linksideologen und Ideologie-Lobbyisten, deren Zieles ist, das primär von der AfD programmatisch repräsentiertefreiheitlich-konservative Spektrum durch Diffamierung zum Schweigenzu bringen und damit letztlich ihre utopistische Agendawiderstandslos der Gesellschaft aufzuoktroyieren." Für Sänze ist derim Bericht des Demokratiezentrums zum Ausdruck kommende staatlichgeförderte Ideologie-Lobbyismus eine große Gefahr für einefreiheitliche Demokratie, die an die Prinzipien des Rechtsstaats undder Demokratie gebunden sei. Die Regierung dürfe weder durch direkteEinflussnahme noch vermittelt über vermeintlichzivilgesellschaftliche Akteure gegen das absoluteDiskriminierungsverbot der politischen Meinung verstoßen und müssedie Neutralität der Verwaltung gegenüber allen politischenEinstellungen wahren. Die Auseinandersetzung mit bestimmtenMeinungsströmungen in der Bürgerschaft, also auch demfreiheitlich-konservativen Meinungsspektrum, obliege nicht derRegierung, die das ganze Volk zu repräsentieren habe, sondern derstaatsfreien gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung in der"Zivilgesellschaft", die ihren Namen auch verdiene. Auch sei dieRegierung an den Grundsatz einer regierungsfreien Meinungsbildung desVolkes gebunden. Es sei mit dem Prinzip der Volkssouveränität nichtvereinbar, wenn die Regierung dadurch, dass sie Ideologie-Lobbyismusund den damit verbundenen Gesinnungsterrorismus ideell und materiellunterstütze, in die politische Meinungsbildung des Volkessystematisch eingreife. Die politische Meinungsbildung habe sich vomVolk zu den Staatsorganen hin zu vollziehen und nicht umgekehrt. 