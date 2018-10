Stuttgart (ots) - "Mit Interesse habe ich am 16. Oktober eineoffizielle Email der Pressesprecherin von Landtagspräsidentin Aras inmeinem Postfach vorgefunden, die ich hier wörtlich wiedergebenmöchte", so Emil Sänze, stellvertretender Vorsitzender derAfD-Fraktion und deren pressepolitischer Sprecher. "Sie verschicktenam 8. Oktober eine Pressemitteilung im Nachgang zu Äußerungen desMinisterpräsidenten auf der Grünen-Delegiertenversammlung inKonstanz. Unter anderem schreiben Sie darin zu LandtagspräsidentinMuhterem Aras: 'Nach ihren jüngsten Äußerungen in Brackenheim, wo sieanlässlich einer Feier zum Tag der Deutschen Einheit die ehemaligenDDR-Bürger nicht als Deutsche im Sinne des Grundgesetzes anerkannthat, die sie stets waren, sondern als Migranten bezeichnete, gibt esfür mich keinerlei Zweifel, dass die Dame für ihr Amt in höchstemMaßes ungeeignet ist.' (...) Wir weisen (...) ausdrücklich daraufhin, dass Sie hier wahrheitswidrige Behauptungen verbreiten. FrauLandtagspräsidentin Aras hat NIEMALS ehemalige DDR-Bürger alsMigranten bezeichnet. Gleiches gilt für die Schlussfolgerung, die Sieaus dieser Behauptung ziehen. Fakt ist: Frau Aras hat in Brackenheimden Titel ('Ostdeutsche sind auch Migranten') eines in derTageszeitung taz erschienenen Interviews mit der Berliner ProfessorinNaika Foroutan zitiert. Ein Wissensdefizit kann nicht vorgelegenhaben. Ich hatte mit Herrn K. am Montag, 1. Oktober 2018, telefonischKontakt wegen der Richtigstellung einer Pressemitteilung desAbgeordneten P. in dieser Sache. Nach seiner Aussage leitete er meineMail weiter an die Abgeordneten, also auch an Sie. Eine Woche späterformulieren Sie trotz und entgegen ihres Kenntnisstandes dieseBehauptungen. Ich fordere Sie im Namen der Landtagspräsidentin auf,diesen Satz umgehend zu korrigieren und nicht mehr zu verwenden.'Ungeheuerlicher Eingriff in die Meinungsfreiheit einesAbgeordneten"Soweit das Zitat", resümiert Emil Sänze. "Am gestrigen 18.Oktober forderte mich Frau Aras gar mündlich auf, mich auch vonmeiner Pressemitteilung vom 1. Oktober zu 'distanzieren'. Heute, am19. Oktober, bezeichnet sie meine Aussagen in der F.A.Z. garöffentlich als 'rassistisch'. Anderenfalls, würde ich mich nicht'distanzieren', so Frau Aras, stehe ich - Emil Sänze - angeblichnicht auf dem Boden des Grundgesetzes - selbstredend, ihrer eigenenInterpretation des Grundgesetzes. Allein dieser ungeheuerlicheEingriff in die Meinungsfreiheit eines Abgeordneten, der dreisteVersuch, das Sagbare zu diktieren, zeigt, dass Frau Aras eineskurrile Auffassung von unserem Grundgesetz pflegt und uns dazu nochdreist die Moral der Deutschen erklären will. Offenbar hat der vonihren Gesinnungsfreunden um sie betriebene Personenkult dieseAuffassung schwer getrübt und sie in die Selbstüberschätzunggetrieben."Ostdeutsche sind keine Migranten und wurden auch nicht "von ihremLand verlassen""Frau Aras hat nach meinem Eindruck ein sehr eigentümlichesVerhältnis zur Wirklichkeit - das kennen wir ja schon, wo sie sichzur Deuterin unseres Grundgesetzes aufschwingt und in diesesangebliche Vielfaltsziele hineinträumt (Heilbronner Stimme vom 26.September 2018), die von den Vätern und Müttern des Grundgesetzesdort schlicht nicht hineingeschrieben wurden und die, fürchte ich,für konservative bürgerliche Positionen keinen Raum lassen", meintEmil Sänze dazu. "Was hat aber die Presse von der Veranstaltung inBrackenheim tatsächlich geschrieben? Ich zitiere die Presse:'Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen aus den neuenBundesländern bilden laut Aras etwa zwei gleich große Gruppen.Aktuell machten sie zusammen rund 40 Prozent der Bevölkerung aus. Wasalso ist Deutschland? Was ist Heimat? (...).' - 'Das Grundgesetz',behauptet Aras in der Heilbronner Stimme vom 26. September - ohneeinen Artikel unserer Bundesverfassung zitieren zu können - Zitat:'(...) ist auf Vielfalt ausgelegt. (...) Ostdeutsche und Migrantenweisen Parallelen auf: Die Erfahrung, aufgrund der Herkunft mitVorurteilen konfrontiert zu sein oder sich dafür rechtfertigen zumüssen. Zu den Gemeinsamkeiten gehöre auch der Verlust der erstenHeimat. 'Migranten haben ihr Land verlassen, Ostdeutsche wurden vonihrem Land verlassen.' Die Erfahrung von Abwertung und das Gefühl,Mensch zweiter Klasse zu sein und wegen seiner Heimat benachteiligtzu werden. 'Ostdeutsche sind auch Migranten', so Aras. 'Clans undExtremisten nutzen solche Minderwertigkeitsgefühle gezielt für ihreAnwerbung. Und bietet als Reiz die Aufwertung in einerKampfgemeinschaft. Wir gegen die', so Aras. (Zitat Ende). Jeder Leserist hier aufgefordert, sich eine Meinung zu bilden, was Frau Araslaut Presse tatsächlich gesagt hat!"Kein Eingriff in die Abgeordnetenrechte!"Ich stelle fest", so Emil Sänze weiter, "dass entgegen dem vonFrau Aras' Presseabteilung veranstalteten Getöse zumindest unsererFraktion nicht bekannt geworden ist, dass Frau Aras von derHeilbronner Stimme eine Richtigstellung in dem Sinne verlangt hätte,dass Frau Aras nicht selbst aus eigenen Gedankengängen herausgesprochen, sondern ein taz-Interview der BerlinerSozialwissenschaftlerin Prof. Naika Foroutan zitiert haben will. Zumeinen würde ich mich selber als Plagiator fühlen, wenn ich mir fremdeGedanken in dieser Weise öffentlich aneignen würde - vielleicht gehtes Frau Aras da ja genauso. Zum anderen sehe ich keinen Grund fürFrau Aras, sich fremde Gedanken ohne Kennzeichnung anzueignen undöffentlich zu verlesen - wenn sich Frau Aras damit nicht gerade dieabstruse Gedankenwelt von Frau Foroutan zu eigen machen will. Warumsollte sie uns Märchen erzählen, die angeblich gar nicht ihre eigenensind? Eine Immigrantin aus Anatolien diktiert uns jetzt (HeilbronnerStimme vom 25. September 2018), dass eine gemeinsame Identität derDeutschen nicht auf der Herkunft fuße. Wenn ihr ihr künstlichesKonstrukt Spaß macht, mag Frau Aras gerne so denken. Von dieser Dameund ihren Konstrukten mir aber den Mund nicht verbieten und in meineAbgeordnetenrechte eingreifen zu lassen, das bin ich allein schonmeinen Landsleuten und Wählern schuldig. Frau Aras fühlt sich ganzoffenbar als Teil einer linksgrünen Kampfgemeinschaft gegen alles,was uns Deutsche traditionell zusammenhält. Ich verstehe die Grünenja: Wenn ich nichts leisten könnte, was die deutschen Bürger alsLeistung anerkennen, und die Zuwanderer als Wählerklientel brauchte,dann würde ich vielleicht auch versuchen, den Begriff der deutschenIdentität konturlos und beliebig zu machen. Ich würde ihreNominierung als Landtagspräsidentin durch die Grünen deshalb nichtihren Fähigkeiten zuschreiben, sondern darin vor allem einideologisches Ausrufe- und Herrschaftszeichen gegen die einheimischebürgerliche Gesellschaft sehen wollen. Entsprechend nutzt sie inbizarrer Deutung des Demokratiebegriffs ihre Außentermine ja auchgerne für Ausfälle gegen die parlamentarische Opposition AfD -gewählte Volksvertreter wie alle anderen auch - als derenLandtagspräsidentin sich Frau Aras offenbar nicht fühlt."Fadenscheinige Propaganda der Migrationsgesellschaft"In der Tat", fasst Emil Sänze zusammen, "lässt sichentsprechendes taz-Interview von Frau Foroutan mit praktisch wörtlichgleichen Formulierungen finden - was aber Frau Aras gegenüber derHeilbronner Stimme und ihren 500 Zuhörern, glaubt man dem Text derZeitung, zu erwähnen vergessen zu haben scheint. Frau Foroutan äußertsich darin lang und breit zu einer ostdeutschen Mentalität, die zuverstehen sie vorgibt. Sie, in Boppard geboren, bezeichnetOstdeutsche wörtlich als Migranten und behauptet, Ostdeutsche seienvon ihrem Land verlassen worden. Wahr ist natürlich, dass Ostdeutschesich von einer menschenverachtenden kommunistischen Diktatur mutigbefreit haben. Im Übrigen würde unsere Republik dann ja von einer imWesten niemals angekommenen Migrantenkanzlerin regiert, und in derTat fühlt man sich manchmal so. Frau Foroutans Rolle in dieserRepublik sollte man ebenso wie ihre steilen Aussagen nur mit einemKörnchen Salz zu sich nehmen. Wir sind im Rahmen einer Recherche zuden Aktivitäten der Freudenberg-Stiftung und des BielefelderInstituts für Interdisziplinäre Konfliktforschung, das die für soviele staatlich alimentierte Einrichtungen hochprofitable'Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit' erfunden hat, erstmals aufihren Namen gestoßen. Sie war das hübsche, von Leuten wie JoachimGauck und Kardinal Marx hofierte Gesicht der muslimischenVorzeigeintegrantin und ist uns aus Zusammenhängen wie dem derCIVIS-Medienstiftung - wer das ist und woher deren Geld kommt rateich Ihnen einmal zu googeln! -- samt ihrer Migrationsagendaangegliederten 'Mediendienst Integration' bekannt. In meinen Augenist Foroutan eine erstrangige, aktive Propagandistin derMigrationsgesellschaft und vom postnationalen Establishment dieserRepublik entsprechend hofiert. Diese Frau fordert (am 5. September2014 auf der Homepage des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge)als Gesellschaftsvertrag in Deutschland schlicht 'ein neues Narrativ'jenseits des historisch gewachsenen Staatsvolkes, welches sich dasGrundgesetz gegeben hat. Eine 46-jährige Professorin diktiert unsalso, wer wir zu sein haben. Sie fordert explizit ein deutschesSelbstverständnis als Immigrationsgesellschaft wie in den USA und inKanada. 