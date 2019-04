Hamburg (ots) - Das lange verschollene Ölbild "Sonnenblumen" desExpressionisten Emil Nolde (1867 - 1956) ist erstmals seit mehr alseinem halben Jahrhundert wieder in einer öffentlichen Ausstellung zusehen: Als Leihgabe des NDR zeigt das Sprengel Museum Hannover ab 13.April das gerade restaurierte Werk. Es ist Teil der Ausstellung"Elementarteile", die anlässlich des 50. Jahrestages der Schenkungvon Bernhard und Margrit Sprengel an die Stadt Hannover und des40-jährigen Bestehens des Museums stattfindet. Das Gemälde"Sonnenblumen" steht neben weiteren Arbeiten von Nolde, der mit demEhepaar Sprengel befreundet war, in einem von zehn Themenräumen imKontext von Naturdarstellungen des 20. und 21. Jahrhunderts.Lutz Marmor, NDR Intendant: "Die öffentliche Auseinandersetzungmit Emil Nolde und seine historische Einordnung sind wichtig. Sie isteine Aufgabe für unsere eigenen Programme, aber ebenso fürKunsthallen und Museen. Deshalb möchten wir Noldes Bild allenMenschen in Norddeutschland zugänglich machen. Gemeinsam mit großenHäusern in allen vier NDR Ländern haben wir ein Ausstellungskonzeptfür die 'Sonnenblumen' entwickelt. Die Zusammenarbeit mit denbeteiligten Museen ist sehr konstruktiv und erfreulich, wofür ichmich herzlich bedanke. Start ist in Niedersachsen - wir freuen unsauf die Premiere im Sprengel Museum Hannover!"Dr. Reinhard Spieler, Direktor Sprengel Museum Hannover: "Derumfangreiche Bestand von Werken Emil Noldes im Sprengel MuseumHannover beruht auf der Sammlerleidenschaft von Bernhard und MargritSprengel. Der Nolde-Bestand war zugleich Anlass für das Museum, indie Provenienzforschung einzusteigen. Ein 1999 veröffentlichterKatalog arbeitet ein umfangreiches Korrespondenzkonvolut auf, dasEinblick in Sprengels Erwerbungen gibt. Das 1926 entstandene Gemälde'Sonnenblumen' fügt sich hervorragend in den HannoveranerSammlungsbestand ein: als wichtiges Bindeglied zwischen den Arbeitenaus den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und der Zeitdes Nationalsozialismus. Wir freuen uns, im Jubiläumsjahr ersterGastgeber des Werkes auf seiner Reise zu sein."Auch die weiteren Stationen für die Ausstellung der "Sonnenblumen"stehen bereits fest: Voraussichtlich im kommenden Jahr präsentiertdie Kunsthalle Hamburg das Gemälde. Anschließend wird es in derKunsthalle zu Kiel zu sehen sein, und für 2022 hat das StaatlicheMuseum Schwerin zugesagt. Zuletzt war das Bild 1967 im Kunstmuseumvon Nyköbing (Dänemark) ausgestellt gewesen, bevor es zwölf Jahrespäter unter mysteriösen Umständen gestohlen wurde.Das 1926 entstandene Ölgemälde "Sonnenblumen", das alskunsthistorisch bedeutsam gilt, war noch im Besitz seines Schöpfers,als es Nolde 1950 an den NDR-Vorläufer Nordwestdeutscher Rundfunk(NWDR) verkaufte. Damals kostete das Bild vergleichsweise bescheidene10.000 Mark - heute taxieren es Sachverständige von Sotheby's aufeinen Betrag zwischen 900.000 und 1,2 Millionen Euro. In den erstenNachkriegsjahren waren gelegentliche Kunst-Ankäufe keinungewöhnlicher Vorgang: Der Rundfunk war wie andere öffentlicheInstitutionen verpflichtet, auch die bildende Kunst zu unterstützen.Anfangs hingen die "Sonnenblumen" im Arbeitszimmer von Adolf Grimme,dem ersten NWDR-Generaldirektor, danach in verschiedenen Räumen desHamburger Funkhauses.1979 dann die böse Überraschung: Das Gemälde des Malers ausSeebüll (Schleswig-Holstein) war aus einem verschlossenen Raum desNDR Funkhauses gestohlen worden. Der Kriminalpolizei gelang es nicht,den Diebstahl aufzuklären. Bis zum Mai 2017 blieb das Bildverschwunden. Dann trat eine Berliner Witwe über eine Anwältin an denNDR heran: Sie sei im Besitz des verschollenen Noldes. NachdemEchtheitsprüfungen des Bildes positiv ausgefallen waren, erklärtesich der NDR zur Zahlung eines "Finderlohns" von 20.000 Euro bereitund erhielt die "Sonnenblumen" nach fast 40 Jahren wieder zurück.Der Diebstahl des Gemäldes "Sonnenblumen" konnte nun zumindestteilweise aufgeklärt werden. Laut der Anwältin habe der Ehemann ihrerMandantin die "Sonnenblumen" von einem Freund als Geschenk erhalten.Auf ihn, einen früheren Produktionsmitarbeiter des NDR, fällt jetztein schwerwiegender Verdacht. Offenbar hatte der inzwischenverstorbene Mann damals behauptet, das Bild für "kleines Geld" ausdem Requisitenfundus des Senders erworben zu haben. Das habe dasBerliner Ehepaar lange Zeit auch geglaubt.Bei den aktuellen Überlegungen zur Präsentation des 72 mal 90 cmgroßen Bildes "Sonnenblumen" stand die NDR Kunstausstellung "Weiteund Licht" Pate. Sie zeigt seit mehr als 20 Jahren an wechselndenOrten überall in Norddeutschland Arbeiten aus der Zeit vom Ende des19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Den Grundstock derWanderausstellung bildeten Kunstwerke, die in den erstenNachkriegsjahrzehnten zunächst der NWDR, dann der NDR erworben hatte.Aus diesem Bestand wurde Ende der 90er-Jahre eine Sammlung mit demTitel "Weite und Licht - Norddeutsche Landschaften" geformt. Der NDRist der erste Sender, der auf diese Weise seinen Kunstbesitz derÖffentlichkeit zugänglich gemacht hat. An Noldes "Sonnenblumen"reicht der Wert der Exponate dieser Sammlung allerdings nichtannähernd heran. Derzeit ist die Ausstellung "Weite und Licht" imEmslandmuseum Schloss Clemenswerth zu sehen (bis 23. Juni 2019).