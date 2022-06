Emerson Electric Aktie: Das ist Wahnsinn!

Emerson Electric, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektrische Komponenten und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 10:34 Uhr) mit 91.15 USD fast gleich (-0.05 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Emerson Electric einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Emerson Electric jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Emerson Electric-RSI ist mit einer Ausprägung von 13,33 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 48,77, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Emerson Electric-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (104,33 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 14,46 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 91,15 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Emerson Electric eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Emerson Electric-Aktie ein "Sell"-Rating.