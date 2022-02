Emerson Electric Aktie: Analysten erhöhen Kursziel!

Die Analysten haben das Kursziel für Emerson Electric Co(NYSE:EMR) nach den Q1-Ergebnissen angehoben.

Das sind die Bewertungen!

Joshua Pokrzywinski, Analyst bei Morgan Stanley, hob das Kursziel für Emerson Electric Co (NYSE:EMR) von $102 auf $108 an (ein Plus von 11,3%) und stuft die Aktie weiterhin mit Equal-Weight ein. John Walsh, Analyst der Credit Suisse, hob das Kursziel von $111 auf $112 an (ein



