Emerging Travel Group macht Investitionen von $10 Mio. USD von einem Investmentkonsortium unter Führung der LVL1-Gruppe locker

Dover, Delaware (ots/PRNewswire) - Die Emerging Travel Group (imWeiteren das "Unternehmen"), ein internationalesOnline-Reiseuinternehmen, das mit den Marken RateHawk, ZenHotels undOstrovok in über 100 Quellmärkten operiert, hat eineFinanzierungsrunde im Wert von 10 Mio. USD abgeschlossen, die vomTechnologieunternehmer Lev Leviev von der LVL1-Group und FamilyOffice der Playrix-Mitbegründer Igor und Dmitri Bukhman geleitetwird. Die Investition soll die Entwicklung und weitere internationaleExpansion des Konzerns beschleunigen.Die im Jahr 2016 eingeführte B2B-Marke des Unternehmens, RateHawk,ist eine Online-Hotelbuchungsplattform für Reiseprofis. Die Plattformbietet über ihre API und ihr Web-Produkt Zugriff auf mehr als 1Million Unterkünfte weltweit. Der Konzern bezieht seine Kapazitäten -Hotels, Apartments und Hostels - von 85 Anbietern weltweit und ausüber 29.000 Direktverträgen mit Hotels. RateHawk wird von über 9.500Reiseprofis in Europa, dem Nahen Osten, Südamerika und Afrikaverwendet. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiter in derGeschäftsentwicklung in 28 Ländern. Die Site ist in neun Sprachenverfügbar - Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch,Portugiesisch, Polnisch, Türkisch und Russisch.RateHawk erzielte 2018 ein Umsatzwachstum von über 300%. Imvergangenen Jahr wurde der Service in 21 neuen Märkten eingeführt:Albanien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik,Frankreich, Griechenland, Ungarn, Israel, Italien, Mazedonien, Malta,Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, die Slowakei, Slowenien,Südafrika, die Türkei und das Vereinigte Königreich..Das Unternehmen plant, seine Mitarbeiter international mehr als zuverdoppeln, um RateHawk zu skalieren und seine Investitionen inTechnologie fortzusetzen.Felix Shpilman, Emerging Travel Group CEO, kommentiert: "Wirfreuen uns, RateHawk, unseren schnell wachsenden globalenB2B-Service, weiter auszubauen. RateHawk hat in allen 28 Ländern einestarke Präsenz gezeigt und wir erschließen weiterhin neue Märkte,indem wir lokale Geschäftsentwicklungsteams einsetzen. Wir wollen unsauf das Produkt, die Lokalisierung und den Kundensupportkonzentrieren, um RateHawk zum Standard-Buchungsmodul für jedenReiseprofi weltweit zu machen."Dazu Lev Leviev, der die Investoren im Verwaltungsrat desUnternehmens vertreten wird: "Wir sind sehr beeindruckt von derZugkraft des Unternehmens. B2C behauptet seine führende Position inunserem lokalen Markt, während B2B in vielen Regionen sein schnellesWachstum fortsetzt. Das Unternehmen verfügt über eine klareStrategie, Ausrichtung und solide Fähigkeiten, um weiteres Wachstumund Wert zu erzielen."Die Emerging Travel Group wurde 2010 gegründet und wird voninternationalen Risikokapital- und anderen Investoren, wie der VaizraCapital, Founders Fund, Frontier Ventures, Data Collective, YuriMilner, Esther Dyson und Fritz Demopoulos unterstützt.Original-Content von: Emerging Travel Group, übermittelt durch news aktuell