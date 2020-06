Emergent BioSolutions: Da kann man verrückt werden!

Der Kurs der Aktie Emergent BioSolutions steht am 05.06.2020, 19:38 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 86.76 USD. Der Titel wird der Branche "Biotechnologie" zugerechnet.

Emergent BioSolutions haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Emergent BioSolutions-Aktie ein Durchschnitt von 59,33 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 84,82 USD (+42,96 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (73,15 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+15,95 Prozent), somit erhält die Emergent BioSolutions-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Emergent BioSolutions erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Emergent BioSolutions ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotechnologie) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 42,28 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 32 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 62,58 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Emergent BioSolutions-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (78,71 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -7,2 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 84,82 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Emergent BioSolutions eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.