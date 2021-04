Emergent BioSolutions Aktie: Plasmabasierter Therapiekandidat fällt bei COVID-19-Studie durch!

. (NYSE: EBS) hat Topline-Daten aus der Phase-3-Studie mit dem Namen INSIGHT-013 zur Evaluierung seines SARS-CoV-2-Immunglobulins intravenös (human) (COVID-HIG) für die Behandlung von hospitalisierten Patienten mit COVID-19 bekannt gegeben. Die Studie wurde vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases, einem Teil der National Institutes of Health, gesponsert und unterstützt, um die Sicherheit und Wirksamkeit von vier Immunglobulin-Kandidaten plus Standardtherapie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!