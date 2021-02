XFRA : Emergency Information MIC: XFRA

Es besteht derzeit im Markt Boerse Frankfurt für Aktien (MIC: XFRA; Handelssystem T7, Produktname: EQUBF_01) eine technische Stoerung. Wir untersuchen die Stoerung und werden Sie ueber das weitere Vorgehen informieren. Informationen finden Sie auch unter www.xetra.com. Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an Cash Markets Operations unter der Telefonnummer +49-69-211-11400. --- Please be aware that we are currently experiencing a technical issue in the market Boerse Frankfurt for equities (MIC: XFRA; trading system T7, product: EQUBF_01). We are investigating it and will keep you informed. Information is also available on www.xetra.com. Please do not hesitate to contact Cash Markets Operations at +49-69-211-11400 for any questions you may have.