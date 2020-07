Emergency Information MIC: XETR  Update

Ausfall Xetra T7 Aufgrund einer Stoerung, steht Xetra T7 weiterhin nicht zur Verfuegung. Massnahmen Behebung des Ausfalls sind bereits eingeleitet. Erwartete technische Wiederverfuegbarkeit des Systems bis 11:20Uhr MESZ. Ueber das weitere Vorgehen werden wir Sie im Newsboard sowie unter www.xetra.com informieren. Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an das Functional Helpdesk unter der Telefonnummer +49-69-211-11400 Failure Xetra T7 Due to a technical issue the Xetra T7 is still not available. We have initiated recovery measures already. Expected technical system availability until 11:20 CEST. We will keep you informed about further development in the Newsboard as well as on www.xetra.com. Please do not hesitate to contact the Functional Helpdesk at +49-69-211-11400 for any questions you may have.