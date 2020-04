Emergency Information MIC: XETR

Die Stoerung im Xetra Markt (MIC: XETR) ist behoben. Non-Persistent Orders und/oder Quotes wurden geloescht. Informationen finden Sie auch unter www.xetra.com. Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an die Xetra Trading Helpline unter der Telefonnummer +49-69-211-11400. The technical problem in the Xetra market (MIC: XETR) is resolved. Non-persistent Orders and/or Quotes were deleted. Information is also available on www.xetra.com. Please do not hesitate to contact Xetra Trading Helpline at +49-69-211-11400 for any questions you may have.